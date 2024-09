¡Hará su debut! Pamela López en negociaciones con César BK para protagonizar el videoclip "No me llames más"

César BK es un cantante peruano que viene sonando con mucha fuerza en el último año por varios de sus éxitos musicales. A través de una entrevista, el artista sorprendió al revelar que estaría por producir su siguiente videoclip y que Pamela López, esposa de Cristian Cueva, podría ser la protagonista.

¡Pamela López sería protagonista en videoclip!

En los últimos meses, Pamela López ha estado en medio de las noticias tras revelar la infidelidad de su aún esposo Cristian Cueva con la cantante Pamela Franco. Desde entonces, los tres han estado envueltos de varios dimes y diretes. Actualmente, la influencer estaría buscando ingresar a la farándula con una participación especial en la producción del cantante César BK.

Por medio de una entrevista de Magaly TV al artista César BK, reveló que se encontraría en conversaciones con la expareja del jugador de fútbol. Aunque aún no se ha confirmado su presencia al 100%, López podría debutar en el videoclip del cantante con la canción "No me llames más". Aunque este tema ya tiene un videoclip, se podría estar produciendo un segundo video.

"Sí, de hecho nos sentamos a conversar, porque como lo mencioné en el programa, yo veo que ella está haciendo una carrera muy chévere de influencer y haciendo mucho contenido. Bueno, a mí me encantaría aportar también allí. La canción de la que estamos hablando es la última que he sacado 'No me llames más'", reveló el cantante César BK.

Estaría en "No me llames más" de César BK

El tema "No me llames más" se lanzó hace varios meses y el cantante César BK ha estado grabando sus trends con muchos artistas reconocidos del Perú. Hasta el momento, el videoclip oficial que fue gabado con temática de los carnavales, ha sumado más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

Al público le ha encantado esta nueva producción musical del cantante, quien hace poco anunció que se encuentra en una relación amorosa con la influencer y artista Gabriela Herrera en una entrevista con Magaly Medina. Fue en ese mismo momento donde anunciaron que estaba en conversaciones con Pamela López para que aparezca en su nueva producción.

César BK ha ganado gran popularidad con temas como "Hoy te voy a olvidar", "Maldito lunes", "Hoy", "Se te ve" y el más reciente "No me llames más", donde ahora el videoclip podría ser protagonizada por Pamela López. No que duda que muy pronto sabremos más sobre esta próxima producción musical.