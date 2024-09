Tony Rosado confirma que es embajador de Radio Karibeña y presenta su tema "Beta Te Voy a Dar"

Tony Rosado es un querido cantante de la cumbia peruana que ha cautivado al público con sus grandes éxitos musicales. Hoy estuvo en el programa de El Súper Show confirmando que la Radio Karibeña es su casa y es uno de los embajadores oficiales.

Hoy en el programa de El Súper Show conducido por los queridos Miguel Moreno y Andrea Torres, llegó de invitado especial el cantante Tony Rosado. El reconocido cantante nombrado el 'Ruiseñor de la Cumbia' ha conquistado con un gran repertorio musical en todo el Perú, durante sus más de 30 años de carrera musical.

Como se anunció hace un par de días, Tony Rosado es un embajador oficial de la radio. El cantante de cumbia ha estado desde los inicios de la sede en Lima y estuvo también presente en el primer concierto de inauguración, desde entonces se convirtió en su familia radial.

"Toda la vida he dicho La Karibeña en mi corazón siempre porque yo me inicié con el señor Higinio Capuñay aquí en Lima con el tema "Te eche al olvido". Karibeña es mi casa. ahora sí soy embajador, me siento orgulloso", expresó.