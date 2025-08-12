Marisol anuncia el estreno de una nueva colaboración "Mala Amiga" ¿Indirecta para Leslie Shaw?

Desde hace meses, Leslie Shaw arremetió contra Marisol criticando la producción de un videoclip que realizaron juntas. Es así como la cantante de cumbia afirmó no querer dar muchas declaraciones en contra de la 'gringa', pero ahora lanza un tema que podría ser una indirecta para ella.

¿Marisol lanza tema como indirecta para Leslie Shaw?

La reconocida artista Marisol sorprendió a sus seguidores al anunciar su próximo lanzamiento. Es así como compartió el adelanto de su próximo tema titulado "Mala Amiga" y sería una colaboración con una cantante misteriosa. Por el momento, no se ha revelado con quien realizará este feat, pero algunos usuarios ya tienen sus sospechas.

"Muy pronto el estreno de mi nuevo éxito MALA AMIGA no te lo pierdas", anunció la 'Faraona' por medio de sus redes sociales.

En el video se puede escuchar como Marisol parte de la letra de su próximo sencillo de cumbia. Menciona a una persona que fue su amiga y habría sido malagradecida, pero que finalmente todo lo pagará.

"Mala amiga, eres arpía , te acercaste disimulando tu hipocresía. Mala amiga, malagradecida, ahora te ríes, pero recuerda que en esta vida todo se paga, nada se olvida. Yo soy tu karma y sé que me tienes purita envidia, todo se paga, nada se olvida", se escucha cantar a la artista en el video.

Reacción de los seguidores

Ante este video, muchos usuarios creen que se trataría una fuerte indirecta para Leslie Shaw. Como se recuerda, la 'Faraona' ha tenido varias confrontaciones con la 'gringa' tras atacarla mencionando que el peor video que hizo fue de la cantante de cumbia.

"Leslie una desconocida en la cumbia Marisol es Marisol, aquí hay jerarquía", "Ya quiero que salga la canción la mala amiga la tal Leslie es jajaja", "Bien Marisol si lo dijeras con nombre y apellido estaría genial", "En la voz de Marisol todo le queda bien, letra basada en casos reales para las amigas envidiosas", "Aquí si hay niveles", "Bien Marisol, hay muchas que solo se acercan por conveniencia", "Asuu que indirecta tan directa", expresaron varios usuarios.

Muchos usuarios han expresado su apoyo a Marisol en este enfrentamiento con Leslie Shaw. Aún no se ha dado una fecha del lanzamiento de este tema "Mala Amiga" y tampoco de la cantante peruana con quien realizará esta colaboración. Aunque la 'Faraona' no ha confirmado que sea una indirecta para la 'gringa', muchos fans creen que sí lo sería.