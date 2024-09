¡Se sincera! Christian Cueva reveló la drástica decisión que casi toma por no poder jugar

Christian Cueva ha admitido que contempló la idea de no volver a jugar al fútbol tras los problemas que enfrentó debido a la denuncia de su aún esposa, Pamela López, su relación con Pamela Franco, y su supuesta conexión con Melissa Klug, entre otros asuntos. Ahora, Aladino ha decidido romper el silencio y compartir lo que vivió los últimos meses.

En medio de una entrevista con Cienciano, el futbolista peruano decidió contar cómo ha atravesado las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto. Conoce más detalles a continuación.

Después de su debut con el club Cienciano, el polémico futbolista Christian Cueva habló sobre su experiencia al entrar al campo y expresó su agradecimiento al pueblo cusqueño por el apoyo recibido, aunque también mencionó el incómodo momento que vivió.

"Pasó por mi cabeza ya no seguir jugando al fútbol, no voy a mentir, venían rondando por mi cabeza por los momentos y circunstancias que estaba pasando. Tengo que asumir ese momento que únicamente provoqué. Dios me está dando esta oportunidad y la voy a aprovechar", aseguró.

Además, no perdió la oportunidad de expresar su deseo de regresar a la selección peruana, señalando que mantiene una comunicación constante con Jorge Fossati y espera ser incluido en la próxima convocatoria de la Bicolor para las Eliminatorias.

Tras ello, se puede entender que Christian Cueva está intentando volver a la selección peruana luego de mantenerse alejado de los escándalos por un tiempo. Recordemos que Pamela López y Christian Cueva fueron citados a una audiencia durante la mañana del 19 de septiembre.

Luego de las polémicas que protagonizó por la denuncia de su expareja Pamela López, su vínculo con Pamela Franco y su presunto amorío con Melissa Klug, 'Aladino' se mostró agradecido por el respaldo que recibido por parte de la hinchada de Cienciano, ya que considera que le han dado una segunda oportunidad.

"Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal, quiero encontrar el camino que en algún momento tuve y no pude sostener, que es enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron y me dieron desde muy niño, hasta que dejé mi casa", acotó Christian Cueva.