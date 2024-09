¡Sin rodeos! Ethel Pozo admite que no permitiría a su esposo viajar solo a una despedida de soltero

Ethel Pozo, conductora de "América Hoy", no se quedó callada y reveló que no permitiría que su esposo, Julián Alexander, viaje solo a otro país para asistir a una despedida de soltero. Este comentario causó revuelo en el set, sobre todo cuando una de sus compañeras la llamó "tóxica". Sin embargo, Ethel se defendió con todo y explicó por qué no está de acuerdo con este tipo de eventos.

Ethel no dejaría que su esposo viaje solo a una despedida de soltero

Durante el programa "América Hoy", Ethel Pozo impactó al confesar que no permitiría que su esposo, Julián Alexander, viaje solo a otro país para una despedida de soltero. Ante este comentario, fue criticada de "tóxica", pero la hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y explicó sus razones.

"No dejaría que vaya. ¿Quién es bebé de pecho para creer que una despedida en otro país es para celebrar un matrimonio?", soltó sin dudar, dejando en claro que en su relación hay ciertos límites y que no está de acuerdo con que su esposo participe en ese tipo de viajes.

Este comentario surgió a raíz del ampay de Jesús Alzamora, quien fue captado en Colombia besándose con otra mujer durante una despedida de soltero. Esto encendió las alarmas de Ethel, quien dijo que ella no permitiría que su esposo esté en una situación similar.

¿Ethel celosa o precavida? No solo habló de las despedidas de soltero. Ethel también comentó que no permitiría que Julián salga solo con amigas.

"Pido que la presente y lo acompaño", dijo entre risas, dejando en claro que prefiere estar al tanto de con quién sale su esposo.

Reflexiones sobre el caso de Jesús Alzamora

La conversación en el set también abordó el caso de Jesús Alzamora, quien fue captado en una situación comprometedora con otra mujer mientras estaba de viaje en Colombia. Janet Barboza recordó que su esposa, María Paz Gonzales Vigil, salió a defenderlo, pero Ethel aprovechó para dejar una reflexión importante sobre idealizar a la pareja.

"Yo siento que María Paz es muy joven, pero hay mujeres que son incautas, inocentes, y no tienen la experiencia que otras tenemos. Eso de poner a la pareja en un altar es un tremendo error", comentó Janet, sugiriendo que confiar ciegamente en la pareja puede ser peligroso.

El debate continuó con diferentes opiniones sobre hasta qué punto es bueno tener control sobre la pareja. Ethel dejó claro que, para ella, cuidar su relación significa poner ciertos límites que eviten problemas más adelante.

Así, Ethel Pozo dejó a más de uno pensando en lo que realmente significa la confianza en una relación y hasta qué punto es bueno permitir ciertos tipos de libertades. Sin duda, un tema que seguirá dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.