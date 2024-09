Magaly le responde a Valeria Piazza tras defender a María Paz Gonzáles-Vigil: "Atrevimiento"

Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Valeria Piazza en el podcast "Enkhestan" donde no fue ajena a el ampay de Jesús Alzamora y era evidente que saliera en defensa de su gran amiga María Paz Gonzáles-Vigil.

Sin embargo, la conductora se mostró en desacuerdo luego de que Valeria afirmara que alguien le ha vendido el ampay a la popular 'Urraca' lo que rechazó tajantemente la conductora y explicó a detalle cómo sucedieron las cosas.

Magaly Medina responde a Valeria Piazza

En el último programa de 'Magaly TV la Firme' la conductora de espectáculos se mostró bastante incómoda con las declaraciones de la modelo Valeria piaz quién dejó entrever que una persona externa habría vendido el ampay a Magaly.

Estas palabras fueron respondidas inmediatamente por la conductora quien tildó de atrevida a la modelo por dejar entrever algo que no le consta.

"Ligero atrevimiento como es cuando las personas pueden conducir un segmento dárselas de conductora pero realmente no tienen la experiencia de saber cómo se maneja un programa de televisión", dijo en un primer momento la periodista.

Incluso despotricó en contra de Diego Hurtado quien también formó parte de los panelistas quién fue el que aseguró que era probable que Paco Bazán le habría facilitado este video a Magaly Medina ya que ambos son dos grandes amigos.

"Otro inútil el que habla no sé quién es no sé quién la acompaña a Valeria Piazza pero es bien suelto de huesos", agregó la conductora en otro momento, asegurando que el comentarista deportivo no ha tenido nada que ver en el ampay difundido en su programa.

Incluso Magaly recalcó que los panelistas de dicho podcast no tienen conocimiento de cómo se maneja la producción en su programa y mucho menos cuentan con la información sobre lo que dicen por lo que no deberían hablar tan a la ligera si no tienen las pruebas para corroborar sus declaraciones.

Es así que Magaly Medina decidió contar cómo este video del ampay de Jesús Alzamora llegó a su programa rechazando la versión de Valeria Piazza.

"Este video nos llegó al chismefono gratis quién lo ha tenido guardado todo este tiempo no lo sé, único que hemos hecho nosotros es comprobar que ese video no haya sido alterado, que ese video tenga fecha digamos hemos hablado con algunas personas lo hemos corroborado para saber que el video no era mucho más antiguo", aseguró La popular urraca afirmando que ella no le ha pagado a ningún tercero para acceder a estas imágenes que evidentemente dejaron mal parada a María Paz.

Es importante mencionar que hasta la fecha Jesús Alzamora no se ha pronunciado mediante sus redes sociales para disculparse por lo sucedido con su esposa quien todavía mantenía una relación en aquel entonces así como lo comprueban diversos medios que han corroborado que ambos mantenían una relación en el mes de agosto cuando sucedió el ampay.

Valeria Piazza defiende a su amiga María Paz

En el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' se hizo público el ampay de Jesús Alzamora correspondiente a agosto del año pasado donde es captado en confianzas, besos y abrazos con una misteriosa jovencita que al parecer era su saliente, sin embargo, María Paz Gonzáles-Vigil aseguró que ella ya sabía de este ampay ya que se dio cuando ambos se encontraban distanciados.

Esta versión fue reforzada por Valeria Piazza quien fue entrevistada en un programa de podcast donde no pudo ser ajena a la ola mediática que viene atravesando su gran amiga y su esposo, Jesús Alzamora.

En un primer momento Valeria aseguró que el video del ampay ha sido vendido a la 'Urraca' para despertar polémica, considerando que hace unos días Jesús Alzamora tuvo un roce con Paco Bazán luego de que el comentarista deportivo presuntamente se burlara de la religión de María Paz.

"Ella da todo por su familia y a nadie le gusta ver así sea un baile pegado, no te gusta ver eso", dijo la modelo quien en todo momento sacaba cara por su amiga quien hasta el momento no ha publicado nada más en sus redes sociales.

Es importante mencionar que Valeria Piazza rechazó la versión que aseguraba que Paco Bazán tenía el video y se lo facilitó a Magaly, por lo que solo afirmó que una persona le ofreció este contenido a la 'Urraca' por algún monto de dinero ya que este ampay es del año pasado, pues actualmente la pareja de esposos presumía un matrimonio feliz y estable.