Jesús Alzamora: Expareja de María Paz lanza contundente mensaje tras AMPAY del 'Mago'

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil están en el ojo de la tormenta luego que el ex conductor de televisión fuera expuesto en un ampay qué data de hace un año. En ese contexto, la expareja de la influencer, Jhovan Tomasevich envió un fuerte mensaje a través de su podcast, ¿habrá ido dirigido hacia Jesús Alzamora?

Tomasevich, quién forma parte del programa 'Nadie se salva' en YouTube, utilizó el espacio digital para reflexionar sobre la defensa que María Paz presentó para que dejen de criticar al padre de sus hijos, ello luego que Magaly exponga fotos de Alzamora besando a otra mujer en Colombia.

"A mí lo que me molesta son los comentarios de la gente hacia ella porque no le creen. Le dicen: '¿Por qué aceptas eso?' y no le creen. Uno no es impermeable a las críticas ni a los comentarios que hay en Internet, por más que intentas rechazarlos, siempre te llegan a impactar y en esta situación es difícil", dijo Jhovan en un inicio.