Flavia Laos aclara si tiene cirugías estéticas: "Qué pena los que no pueden tocar"

Flavia Laos, actriz y cantante, decidió enfrentar los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestas cirugías estéticas en su cuerpo, específicamente sobre implantes en sus glúteos. Durante una entrevista en el programa La Lengua, conducido por Jesús Alzamora, la popular influencer desmintió tajantemente las especulaciones y reveló los retoques estéticos que sí se ha realizado.

En la conversación, Flavia fue clara y directa al aclarar los comentarios sobre su figura, afirmando que no ha recurrido a ningún tipo de implante en los glúteos ni en ninguna otra parte de su cuerpo.

Flavia también aprovechó la oportunidad para compartir que en algún momento sí se sometió a una cirugía de aumento de busto, pero que luego decidió retirar los implantes porque no se sentía cómoda con ellos.

"Me puse (senos) hace tiempo y me las quité porque parecía un enanito con dos delanteras enormes. Dije: 'no, me las tengo que quitar' y me las quité" , confesó, revelando que ahora se siente mucho mejor con su apariencia natural.

Aunque Flavia negó tener implantes, sí admitió que se ha hecho algunos retoques estéticos en el pasado. "Me he hecho la nariz, me he puesto fillers (relleno de labios), pero ya no me pongo hace dos años o año y medio porque ya no necesito", comentó la también influencer, dejando claro que esos procedimientos fueron decisiones personales y que está satisfecha con los resultados.