Flavia Laos se confiesa y revela que una de sus exparejas le fue infiel ¿De quién se trata?

La popular Flavia Laos confirmó que una de sus exparejas le fue infiel, algo que ella ya sospechaba. Y es que en una reciente entrevista con Jesús Alzamora para su podcast 'La Lengua', la actriz reveló lo difícil que fue superar esta etapa, ya que afirmó que tenía muchos planes con su expareja.

Cabe resaltar que entre las exparejas de Flavia Laos destacan Austin Palao y Patricio Parodi, ya que son figuras de la televisión. ¿Se tratará de alguno de ellos? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante una reciente entrevista para el podcast 'La Lengua', conducido por Jesús Alzamora, Flavia Laos fue la invitada en esta ocasión. En ese sentido, la actriz reveló que una de sus exparejas le fue infiel, pues era algo que ella ya sospechaba.

En ese sentido, despertó la curiosidad de Jesús Alzamora, pues se sabe que la actriz tuvo una relación con Austin Palao y con Patricio Parodi. Sin embargo, Flavia Laos aclaró que dicha infidelidad ocurrió con su primer enamorado cuando apenas tenía 16 años.

"Mi primer enamorado me puso los cachos, a los 16. Me dolió porque pensé que me iba a casar con él, aunque siempre pienso eso", manifestó Flavia Laos para el podcast mencionado.