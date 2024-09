¿Romina Gachoy recibía mensajes de Jefferson Farfán? Jean Paul soltó tremenda revelación sobre su pareja

En la emisión de América Hoy del martes 17 de septiembre, Jean Paul Santa María hizo una sorprendente revelación al indicar que varios futbolistas, tanto nacionales como internacionales, contactan a su esposa, Romina Gachoy, a través de redes sociales.

En ese sentido, el cantante resaltó que, a pesar que su relación con la modelo es público, muchos deportistas no dudas en escribirle. Además, Santa María sorprendió a todos al sugerir que un famoso 'galáctico' también podría haberle enviado un mensaje a su pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jean Paul Santa María reveló que su esposa, Romina Gachoy, ha recibido varios mensajes de futbolistas, y que él se enteró de esto por la misma modelo. No obstante, cuando se le preguntó quiénes son los futbolistas que intentan acercarse a su pareja, el cantante generó incertidumbre al respecto.

"A mi me ha hecho acordar un poco lo que le pasa a mi esposa, le vienen escribiendo futbolista. Lo que importante es que ella me cuenta", comenzó señalando Jean Paul Santa María. Tras ello, el cantante aseguró que no solo serías peloteros locales. "Futbolistas nacionales, internacionales e intergalácticos", acotó dejando sorprendidos a todos.