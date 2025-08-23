Pamela López está esperando que Paul Michael le pida ser su novia delante de sus hijos: "Sería bonito"

Desde hace meses, Pamela López se encuentra saliendo con Paul Michael y aunque no lo han dicho oficialmente, afirma que están esperando el momento apropiado. Incluso, la influencer quiere que el cantante se lo pida oficialmente frente a sus hijos.

Espera que Paul Michael le pida delante de sus hijos

Hace unos días, Pamela López estuvo en 'Ponte en la Cola' revelando que algunos detalles de su vida y respondiendo a varios de sus detractores. Es así como es consultada sobre cuándo sus hijos se enterarán de la relación amorosa que tiene con Paul Michael.

La influencer comenta con mucha emoción que el joven cantante de 27 años viene dejando pistas a sus hijos para después darle la información que estarían saliendo. Así mismo, espera que el 'Chalaquito' le pida oficialmente ser su novia delante de su familia.

"Todavía no nos besamos, todavía es mi amigo. Él ya les ha dicho que le gusta una chica, que está cerca, les da pistas y ellos se emocionan con eso, pero el día que me pida formalmente delante de ellos, lo voy a decir ¿Por qué no? Sería bonito", comenta.

Pamela López en 'Ponte en la Cola' pic.twitter.com/8O9yk4GB4E — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 23, 2025

¡Pamela López saca cara por Paul Michael!

También fue consultada sobre los ataques de la ex de Paul Michael hacia su persona, ya que indicaría que el cantante no estaría dando lo que corresponde a su pequeña hija en común. Pamela López lo defiende y revela que el cantante sí estaría pagando lo acordado en una conciliación pasada.

Además, se aventuró a responder que el 'colágeno' ha llegado a su vida para aportar de manera personal y no monetariamente a su familia. Por ello, comenta que solo responde sobre las personas que la atacan y el tema económico solo lo ve con los padres de sus hijos, ya que les corresponde una pensión justa para su estilo de vida.

"Yo te voy a hablar lo que es Paul a mi vida, él ha llegado a sumar y no necesariamente tiene que ser económicamente, no tiene que ser todo dinero ¿no? Mis temas van con el padre de mis hijos y a las personas que entorpezcan eso", agregó.

En conclusión, Pamela López sigue estando muy enamorada del joven Paul Michael, a quien le lleva 11 años. Así mismo, contó que sus tres hijos ya están teniendo algunas pistas para que muy pronto puedan enterarse de su relación con el cantante de cumbia y celebren con ella.