'Flaco' Granda 'trollea' a Susy Díaz tras chotearla en pleno programa EN VIVO: "Podría ser mi abuela"

El comentarista deportivo Giancarlo 'Flaco' Granda y la popular Susy Díaz protagonizaron un momento tenso durante su participación en América Hoy. Las bromas sobre una posible relación entre ambos desencadenaron un intercambio de opiniones que sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia.

Este inesperado cruce de palabras reflejó la incomodidad de ambos, quienes expresaron abiertamente sus puntos de vista en vivo. Aunque los conductores lo tomaron con humor, la diferencia de edad entre ellos se convirtió en el tema principal de la conversación durante la más reciente edición del programa magazine. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el programa 'América Hoy', Giancarlo 'Flaco' Granda y Susy Díaz fueron invitados como parte de la dinámica habitual del espacio televisivo. Sin embargo, lo que parecía ser una interacción casual pronto dio un giro inesperado, pues ambos hablaron sobre la posibilidad de salir.

Y es que fue Brunella Horna quien le preguntó a Susy Díaz si le gustaría salir con el comentarista deportivo. Incluso, sostuvo que tiene su 'jale' y maneja su 'billete'. Sin embargo, el periodista deportivo intervino y lanzó un contundente mensaje frente a esta posibilidad.

"No, podría ser mi madre. Podría ser mi abuela, digo, mi madre" , sostuvo Giancarlo Grando, lo que dejó a los conductores visiblemente sorprendidos.

Ante ello, Susy Díaz no se quedó callada y respondió, fiel a su estilo, al comentario del periodista deportivo Giancarlo Granda. "No, la verdad es que yo ya he estado con un flaquito como tú y los huesos duelen", comentó la exvedette, lo que desató las risas entre los presentes.