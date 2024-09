'Sube a mi nube': Director de la película no pidió permiso a la familia de Mónica Santa María para llevar al cine su muerte

Sergio Barrio director de la película "Sube a mi nube" se pronunció sobre la polémica que ha generado este fin el cual narra la vida de una de las conductoras de 'Nubeluz', Mónica Santa María.

Esta película ha sido duramente criticada debido a que toca un sensible tema tras la muerte de la recordada Mónica Santa María de la que se especuló mucho qué se habría quitado la vida.

Sergio Barrio director de la película 'Sube a mi nube' la cual se encuentra próxima a estrenarse en las salas de cine se pronunció debido a la polémica que ha generado este fin el cual aborda la muerte de Mónica Santamaría una de las conductoras del recordado programa 'Nubeluz'.

Es por ello que Barrio durante una conferencia de prensa respondió a las críticas que viene recibiendo su película así como también de los cuestionamientos sobre si habría tenido una conversación previa con la familia de Mónica Santa María para informarles si podía tocar el tema de la muerte de la animadora infantil.

Es por ello que el director agregó que es una cinta de ficción por lo que no encontró necesario tener una conversación con los familiares de Mónica ya que al ser ficción lo que se cuenta no es lo que realmente pasó.

"Esto no es una biografía, estamos reconstruyendo una verdad al 100%. Escogimos el camino de no hablar, solamente con la familia de Mónica, sino en general. Si hubiéramos hablado con todo el mundo que está alrededor de este personaje. Hubiéramos tenido cinco películas distintas y yo tenía una visión Clara de lo que quería contar a modo de ficción", dijo Sergio Barrio.

Por otro lado aseguro que la película se encuentra inspirada en hechos reales. Obligándolo a ser respetuoso con la memoria de la ex conductora pero enfatizó en que no están contando la versión de ninguna persona recalcando que nuevamente se trata de ficción.

"Lo único que sí cuidé todo el tiempo, porque me estoy inspirando en personas reales, es hacer la película más honesta y respetuosa posible, para no tocar fibras más allá de lo que una ficción puede tocar. Ese fue el reto de armar un guión que se inspira en hechos reales, pero donde no hay una versión de parte", agregó el director.