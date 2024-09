Uchulú confirma que salió exitosa de su operación: "Me han puesto una sonda y morfina"

La popular Uchulú reveló mediante sus redes sociales que salió todo bien la operación que se realizó el día de ayer para su reasignación de sexo y es que la comediante esta decidida a ser por completo una mujer.

Los seguidores de la influencer no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva etapa que le tocará vivir como una mujer y le desearon su pronta recuperación para que pueda retornar al Perú al lado de su público.

Uchulú confesó mediante sus redes sociales que se encuentra Ya mucho mejor después de haber estado varias horas en operación por lo que ahora el paso que sigue es su recuperación y esperar la reacción de su cuerpo al proceso de medicamentos.

"Ha sido horrible es una de las operaciones más dolorosas que he tenido en mi vida pero estamos bien primera noche estamos vivos gracias por sus lindos mensajes estoy leyendo toditos" , dijo inicialmente la actriz cómica agradecida por todo el apoyo que viene recibiendo desde que anunció este nuevo paso en su vida personal.

Por otro lado, la influencer detalló cómo fue su proceso de operación y del que poco a poco se viene recuperando con medicamentos fuertes para el dolor ya que apenas ha pasado unas cuantas horas de su operación y tomará otros días que se encuentre totalmente estable para que pueda retornar al Perú.

"Entré a las 2 de la tarde y salí a las 7 de la noche y pues me vinieron a dejar al cuarto y eso de las 10 de la noche como que empecé a tomar un poco más de conciencia porque la anestesia ya se estaba pasando y pues todavía no me ponían la morfina", dijo en otro momento la popular Uchulú.