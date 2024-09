Julián Zucchi solo vendió 5 de 77 mesas en su show y Magaly lo destruye: "Puso 2x1″

Magaly no dudó en darle con palo a Julián Zucchi luego de que asegurara que el show del argentino no ha sido bien recibido por el público a pesar de la promoción que viene realizándolo en sus redes sociales con distintas promociones.

El productor y actor Julián Zucchi viene anunciando mediante su cuenta de Instagram que realizará un espectáculo llamado "Una noche con Julián Zucchi", sin embargo, al parecer después del escándalo por la renuncia de su pareja Priscila Mateo el ex de Yiddá Eslava no ha recibido la aceptación del público como esperaba por lo que la conductora de espectáculos no dudó en la vida en su programa.

Magaly se burla del show de Julián Zucchi

En el último panorama de Magaly Medina la conductora no fue ajena a la reciente promoción que viene realizando Julián Zucchi para que puedan asistir a un evento en el que cantará contar episodios de su vida personal y escuchará los casos de su público, sin embargo, poca gente estaría interesada en compartir una noche con el argentino.

La conductora recalcó que a pesar de que el productor ha usado varios medios de comunicación para promocionar su show las ventas no han alcanzado las expectativas que él esperaba luego de confirmar la poca aceptación que tiene actualmente en su show.

La popular 'Urraca' reveló que Julián solo ha vendido pocas entradas de la 77 disponibles en el lugar donde se presentará. Incluso mostró un gráfico que evidenciaba la baja cantidad de mesas vendidas a pesar de toda la promoción que viene recibiendo.

"Solo ha vendido cinco mesas", dijo Magaly Medina refiriéndose a las pocas ventas que se puede ver en el gráfico.

La conductora agregó que a pesar de los esfuerzos el argentino solo algunas mesas tenían dos asientos ocupados e incluso Julián tuvo que lanzar una promoción de dos por uno para que pueda llenar el local.

"Hoy es viernes, su show es mañana y un día antes ha puesto dos por uno", dijo la periodista entre risas asegurando que Julián está tomando cualquier medida así sea perder dinero con tal de llenar las mesas para su presentación.

Finalmente, Magaly agregó que este rechazo de la gente se podría deber a su último comportamiento que tuvo al minimizar a su actual pareja Priscila Mateo quien hasta el momento no le pone el título de su enamorada.

"La gente no le ha gustado tus comentarios y tu agresividad al contestar, además de tu falta de respeto hacia la persona que tienes al lado", agregó la periodista.

Magaly Medina arremete contra la relación de Priscila Mateo y Julián Zucchi

En una reciente entrevista para 'Todo se Filtra', Priscila Mateo habló sobre su actual relación con Julián Zucchi, sugiriendo que ambos están "construyendo algo", aunque no brindó detalles específicos sobre el estado actual de su relación.

Priscila Mateo, quien ha sido parte del equipo de 'Magaly TV, La Firme' durante mucho tiempo, decidió hablar abiertamente sobre su relación con el exintegrante del grupo infantil Parchís. Cuando se le preguntó si se siente rechazada por Zucchi, ella aclaró que el actor nunca ha confirmado ni desmentido la existencia de una relación amorosa entre ellos.

"Si ustedes ven los videos, él jamás ha dicho si sí, si no. Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más", comentó la comunicadora para 'Todo se filtra'.

Estas declaraciones provocaron ácidos comentarios de Magaly Medina, quien se burló del actual vínculo entre Priscila Mateo y el actor Julián Zucchi, pues considera que ambos no tienen claro cuál es el rumbo de su romance.