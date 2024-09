Lourdes Sacín afirma que Priscila Mateo es un 'good time' para Julián Zucchi: "No está enamorado"

La periodista Lourdes Sacín no se guardó nada y compartió su opinión sobre el romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, la joven reportera que recientemente renunció a su puesto en "Magaly TV La Firme". Según Lourdes, la relación no tiene futuro y cree que Julián no está enamorado de Priscila, sino que simplemente la está pasando bien.

La periodista Lourdes Sacín no se guardó nada y habló claro sobre la relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo. Según Lourdes, el argentino no estaría realmente enamorado de la joven reportera, sino que simplemente está disfrutando del momento.

Sacín comentó estas declaraciones luego de la reciente renuncia de Priscila a su trabajo en el programa "Magaly TV La Firme", aparentemente por la presión de estar en una relación con un personaje mediático. Además, Sacín fue directa al señalar que la relación entre Julián y Priscila parece ser más un "good time" que una verdadera historia de amor.

"Lo que sí creo es que él no está enamorado de ella. A veces, no todos salen con alguien por estar enamorado, sino porque la pasan bien y listo. Como dirían, es su 'good time'", dijo Lourdes, refiriéndose al romance que ha sido blanco de críticas y comentarios en el medio de la farándula.

Priscila y la presión de salir con un personaje mediático. Lourdes también explicó que la joven reportera no supo manejar la presión de estar al lado de una persona tan conocida como Julián Zucchi, quien ha sido parte del espectáculo peruano por varios años.

"Creo que ella no ha asumido aún que se convirtió en un personaje de la farándula al salir con él (Julián). Así no haya dado entrevistas, el peso de estar con alguien mediático te salpica", comentó Sacín para Trome.

Para la periodista, Priscila no pudo lidiar con las bromas de sus compañeros y con los comentarios de Magaly Medina, quien nunca ha sido de proteger a nadie en su programa.

"Magaly no la iba a blindar en su programa, ella habla de todos. Bastante fue con mantenerla en su trabajo y hasta decirle ahorita que las puertas están abiertas. Lo que ella haga con su vida es otra cosa, pero hay que asumir los comentarios", añadió Sacín.

La excusa de la maestría no convence

Sobre la razón que dio Priscila para dejar su trabajo, diciendo que lo hacía para dedicarse a sus estudios, Lourdes no se mostró muy convencida.

"No le creo. Yo estoy haciendo mi maestría y hago mil cosas a la vez. Que ahora pueda aprovechar en hacerlo, al tener más tiempo y así disipar su mente, puede ser, pero no creo que se haya ido por eso", afirmó.

¿Manipulación o decisión propia? Cuando se le preguntó si cree que Julián está manipulando a Priscila, Lourdes no quiso especular mucho, pero dejó entrever que la joven debería estar preparada para enfrentar las críticas que vienen con su relación.

"No lo sé, ella es una mujer adulta e incluso madre. No sé qué pase en privado, pero debe de tener correa porque van a hablar mil cosas que no le gustarán y que posiblemente puedan afectarla", explicó la periodista.

Lourdes Sacín cerró sus declaraciones dejando claro que no ve mucho futuro en la relación de la pareja. De esta manera, Lourdes Sacín puso en duda el romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, dejando en el aire la posibilidad de que este amor no dure mucho tiempo.