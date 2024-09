Reportero de Magaly Medina revela cómo inició la relación de Priscila Mateo ¿Julián Zucchi le insistió?

La relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, extrabajadora de 'Magaly TV La Firme', ha estado envuelta en polémica tras la renuncia de la reportera. Sin embargo, ahora se han revelado detalles gracias a John Tirado, periodista y colaborador del mismo programa.

Tirado, quien mantenía una amistad cercana con la reportera, compartió detalles en el podcast 'Puro Floro' sobre cómo inició el romance entre Priscila Mateo con el actor argentino, aclarando así algunas dudas que el público tenía desde hace tiempo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

De acuerdo con el periodista John Tirado, Julián Zucchi mostró interés desde el inicio, insistiendo en conocer mejor a Priscila Mate después de una entrevista en su casa realizada en enero de 2024. Aunque al principio ella rechazó sus propuestas, finalmente accedió a darle una oportunidad tras recibir el consejo de amigos cercanos.

Tirado contó que Priscila se abrió con él en una conversación personal, expresando su preocupación sobre cómo podría reaccionar Magaly Medina, su jefa en ese momento. Priscila mencionó que hubo una conexión inmediata entre ella y Zucchi, pero, consciente de su rol como periodista de espectáculos, inicialmente rechazó salir con él para evitar mezclar lo personal con su trabajo.

"Ella me dijo que se conocieron el día de la entrevista y que Julián le insistió y le insistió para conocerse, pero ella se negaba. Pero tras escuchar los consejos de sus amistades, ella decidió darle una oportunidad y le cayó súper bien. Incluso me contó que hicieron una parrilla, pero que no había pasado nada [ese día] porque era muy pronto, y ella quería estar segura de la persona que metía en su vida", explicó el reportero John Tirado.