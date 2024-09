¡Fría! Rosángela Espinoza desmiente romance con Zumba: "Solo seguí con el show"

El día de ayer en el programa de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza desmintió que haya sentido algún gusto por el popular y carismático Zumba y confesó que cuando quisieron emparejarla con el bailarín ella no sabía ni siquiera sobre quién era él.

La fuerte confesión de la modelo provocó que zumba saliera disparado set en el programa al parecer indignado por ser rechazado por la popular 'Chica selfie'.

Rosángela Espinoza se cansó de que la vinculen con Zumba por lo que el día de ayer en el programa de 'Esto es guerra', la modelo afirmó que nunca ha tenido ningún tipo de romance con el bailarín y le pidió al carismático Zumba que aclare la situación ya que ella jamás ha dado motivos para que la relacionen sentimentalmente con él.

Como se recuerda hace algunos meses se especuló que Rosángela y zumba habían tenido un posible romance ya que en el programa cuando ambos trabajaban juntos en el reality de competencia eran vinculados pese a ello nunca se confirmó que existiera una relación de por medio es así que Zumba decidió romper su silencio en pleno programa.

Y es que la modelo decidió narrar el día que fue presentada como chica reality en el 2013 donde hizo su primera aparición en el programa de competencia llamado 'Combate', y debido a su presentación inmediatamente fue unida sentimentalmente con Zumba a quien no conocía de nada en aquel entonces.

"Ese muñeco me trae recuerdos porque yo estaba con la capa antes que me presentaran como la nueva aspirante fue en el 2013 y uno de producción vino y me puso el muñeco dentro de la capa y yo dije qué es esto 3...2...1... Rosangela Espinoza que dice que le gusta Zumba y yo quién es Zumba, y yo cuando lo miré yo dije... yo tuve que ser cordial y empática en ese momento porque yo no sabía quién era Zumba", dijo Rosángela sin ningún tipo de filtro.