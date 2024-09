Erick Osores fulmina a André Carrillo tras salida del Al Qadisiya: "Hoy nadie lo extraña"

El futbolista André Carrillo atraviesa un amargo momento luego de que el club Al Qadisiya anunciara su salida. Tras ello, el periodista deportivo Erick Osores decidió pronunciarse al respecto cuestionando la actual situación de la 'culebra', quien recientemente generó polémica por sus declaraciones en 'Enfocados'.

Cabe resaltar que André Carrillo fue una destacada figura del fútbol peruano, pues muchos recuerdan con nostalgia el gol contra Australia en el Mundial Rusia 2018. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el más reciente episodio del programa de YouTube 'Erick y Gonzalo', el presentador recordó el sobresaliente rendimiento de André Carrillo en el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2021, donde fue una pieza clave para la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca. Sin embargo, lo contrastó con su situación actual, en la que "nadie lo extraña ni lo menciona".

"Estaba revisando unos videos en YouTube de André Carrillo y en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y en la Copa América de Brasil, la rompió. Era un jugador absolutamente decisivo. Y hoy se acaba de ir de Al-Qadisiya, y no aparece ni en la penúltima página, ni la penúltima línea, es decir, como si no hubiese pasado nada. Qué manera de evaporar una carrera. No todo es plata", empezó diciendo Erick Osores.