Jorge Fossati y su firme postura sobre la 'Bicolor' previo al encuentro contra Colombia: "Estamos más fuertes"

Se aproxima el decisivo encuentro de la selección peruana contra Colombia, correspondiente a la jornada 7 de las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. En este contexto, el entrenador Jorge Fossati ofreció una conferencia de prensa para responder a las preguntas de los periodistas deportivos.

Ante ello, el 'Nonno' se mostró bastante optimista con el desarrollo del plantel para este próximo encuentro enfatizando que, luego de la Copa América 2024, el equipo ha regresado más fuerte. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En varias oportunidades, Jorge Fossati ha mantenido firmemente su postura y ha criticado a ciertos periodistas, a quienes acusa de "vender basura". Ahora, en la antesala del importante partido contra Colombia, lanzó nuevamente una sutil crítica hacia los comunicadores deportivos.

De igual forma, el director técnico de la selección peruana resaltó que el equipo peruana viene más fuerte luego de su participación en la Copa América 2024. Ante ello, se mostró optimista frente a este próximo encuentro.

"Soy consciente de que no hay demasiados periodistas que piensen como yo, pero yo he dicho que hemos salido de la Copa América más fuertes y el equipo mejora. (...) Acá lo que hemos hecho es apretar el botón de la memoria, cosas del grupo. La actitud de los muchachos no puede ser mejor y nos tiene felices de llegar sin favoritismo", dijo el 'Nonno'.