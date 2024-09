Rosángela Espinoza se lanzaría como conductora de TV: "Muy pronto se van a enterar"

Rosángela Espinoza ha sorprendido a propios y extraños al confesar que podría incursionar en el mundo de la conducción en la televisión por lo que brindó detalles en su cuenta oficial de Instagram sobre los planes que tiene a futuro.

La modelo actualmente continúa trabajando en el programa de competencia 'Esto es Guerra' donde continúa demostrando qué no hay desafío que pueda con ella, sin embargo, al parecer la modelo estaría evaluando abrir sus alas y hacer lo que más le gusta.

La reconocida modelo e influencer Rosángela Espinoza siempre se ha destacado por ser una mujer que no se conforma con poco y desea seguir aprendiendo planteándose nuevos desafíos en la vida.

Como se recuerda hace no mucho tiempo la influencer anunció que estaría brindando cursos en relación al manejo de redes sociales para todos aquellos que quieran aprender sobre el poder de las redes ya sea para promocionar diversos negocios o hasta la imagen personal.

Es así como Rosángela se mantiene vigente actualmente en sus redes sin embargo el día de ayer usuarios le preguntaron sí le gustaría probar suerte como conductora de televisión.

"No te gustaría conducir algún programa de televisión", la pregunta de uno solo a lo que ella inmediatamente contestó: "No me gustaría actualmente conducir algún programa de televisión porque ahorita estoy enfocada en mis redes sociales, estoy en un proyecto que muy pronto se van a enterar todo relacionado a marketing digital, marca personal, redes sociales porque es lo mío y zapatero a su zapato", dijo.