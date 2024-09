Claudia Portocarrero toma distancia de Dilbert Aguilar por respeto a su familia: "Enfocada en lo mío"

Cómo se sabe la salud de Dilbert Aguilar se encuentra comprometida desde que se dio a conocer que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de nuevamente recaer a causa de una neumonía.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación han acudido a Claudia Portocarrero para saber a detalle la situación del cantante de cumbia, sin embargo, la popular 'Ñañita' prefirió no ahondar en el tema para no crear conflictos cómo la vez pasada.

Claudia por tu carrera toma distancia de Dilbert Aguilar

En el último programa de 'América Hoy', la producción logró comunicarse con Claudia Portocarrero para conocer si la ex modelo tiene conocimiento del estado actual de Dilbert Aguilar ya que la popular 'Ñañita' fue su pareja durante muchos años por lo que la cercanía con el cantante es innegable.

Sin embargo, Claudia a pesar de que se encuentra orando por la pronta recuperación de Dilbert aseguró que prefiere no comentar nada al respecto para no crear ningún problema con la esposa del artista, Jhazmin Gutarra, con quién hace algunos meses tuvo diferencias.

Mensaje de Claudia Portocarrero

"Prefiero estar enfocada en lo mío, y de la mano sabes que rezo mucho por él", dijo Portocarrero asegurando que a pesar de no tener una comunicación con la familia del cantante sus oraciones se mantienen presentes para que pronto pueda volver al lado de su familia.

Es importante mencionar que hace algunos meses había estado delicado de salud y en ese momento Claudia Portocarrero sí quiso saber sobre la situación de su expareja lo que incomodó a la esposa del artista ya que aseguró que ella es quién debe informar sobre la situación de su esposo pues Claudia no es parte de su familia.

"He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella y me apena bastante que ella quiera ponerme en contra de la familia", dijo en un primer momento Gutarra.

Debido a este altercado la 'Ñañita' al parecer prefiere mantener su distancia y no crear problemas entre Dilbert y su esposa siendo consciente que es ella quien debe dar detalles de cómo se encuentra el artista actualmente y no es relevante que ella opine sobre el estado de salud de su expareja.

Esposa de Dilbert Aguilar reveló por qué se distanció de la 'Ñañita'

La esposa de Dilbert Aguilar destacó su respeto por la amistad entre el cantante de cumbia y Portocarrero a pesar de los desafíos pasados. "La amistad de Dilbert con su expareja yo la respeto. Ellos son amigos, son hermanos como se puedan tratar", afirmó frente a las cámaras de América TV. Sin embargo, expresó su descontento con algunas declaraciones que Portocarrero había hecho sobre la falta de información sobre la salud de Aguilar durante su tiempo en la clínica.

"Yo no tengo nada en contra de la persona, yo no sé por qué se tuvo que expresar o dar tal información falsa, pero fue un golpe muy duro para mi porque yo tenía una bonita comunicación con ella. Después de ver eso, me dejó molesta, incómoda. Estoy muy cargada, cuando se dijo muchas cosas, con la intención de lastimarme indirectamente, muchas personas me escribieron cosas feas, fueron más allá de los hechos", reconoció con lágrimas en los ojos, negando haberle negado el ingreso a Claudia al concierto benéfico.

Hasta el momento, el pronóstico de Dilbert Aguilar es reservado y así como Claudia Portocarrero sus familiares y amigos más cercanos se encuentra orando por la pronta recuperación del artista.