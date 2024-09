Lucho Cáceres deja fuerte mensaje tras restablecerse sentencia contra Magaly: "No normalicemos delitos"

El Poder Judicial ha restablecido la condena original contra Magaly Medina, emitida el 7 de septiembre de 2023, que la sentencia a dos años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles por difamación agravada contra el actor Lucho Cáceres.

Cabe resaltar que esta decisión se toma luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima anulara el habeas corpus concedido a la periodista Magaly Medina el 9 de agosto de 2024. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El actor Lucho Cáceres reaccionó rápidamente tras la restitución de la condena de dos años contra Magaly Medina por difamación agravada. En ese sentido, el intérprete expresó su opinión a través de una historia en Instagram, donde subrayó su participación directa en el caso, recordando que él mismo la demandó en 2020.

Lucho Cáceres fuerte mensaje en redes

"No normalicemos delitos, accionemos. No permitamos que ex convictos sigan delinquiendo impunemente, haciendo mal uso de la libertad de expresión, difamando y tergiversando interés público con morbo público", fue el fuerte mensaje de Lucho Cáceres con respecto al restablecimiento de la sentencia contra Magaly Medina.