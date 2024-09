Ítalo Villaseca advierte a Greissy Ortega tras salir con nuevo galán: "Le quitaré la tenencia de mis hijos"

Ítalo Villaseca expareja de Greissy Ortega anunció que se asesorará con sus abogados para quitarle la tenencia de sus hijos a la hermana de Milena Zárate luego de ser captada con nueva pareja.

El programa de 'Magaly TV la firme' se comunicó con el padre de familia quien se encuentra radicando en Estados Unidos y no dudó en criticar a Ortega por permitir que sus hijos compartan con una persona que recién conoce.

Como se recuerda hace algunas semanas Greissy Ortega volvió al Perú con sus hijos luego de según ella haber sido maltratada física y psicológicamente por Ítalo Villaseca.

Sin embargo, al cabo de unos días de haber llegado al Perú anunció que se encuentra enamorada pero esta vez se iba a tomar las cosas con calma ya que prefiere primero conocerlo para que no le vuelva a pasar lo mismo que con el padre de sus hijos.

Pese a que aseguró que se tomaría su tiempo con su nuevo galán la hermana de Milena Zárate fue vista con Randol Pastor, quién es el hermano de la conocida Alisson Pastor, esposa de Erick Elera.

Pero lo que ha llamado la atención es que la colombiana permite que sus hijos compartan con Pastor como si fuera su padre biológico incluso se le ha visto cargando a la menor de sus hijas como si ya fueran una familia.

Es por ello que Ítalo Villaseca no dudó en pronunciarse y advertir a Greissy Ortega sobre la seguridad de sus hijos.

"Yo sí voy a tomar acciones con ella y con él, si a mis hijos les pasa algo Greissy yo me la agarro contigo y con él voy a hablar con mi abogado, para quitarle la tenencia de mis hijos", dijo en un primer momento Villaseca.

Asimismo, la expareja de Ortega reveló que se encuentra preocupado debido a los antecedentes de su nuevo galán quien ha sido acusado por su expareja de no ser responsable económicamente con su hija.

"Sale lo que tiene y todos los antecedentes, dime como voy a estar cómo me voy a poner dime tú, tengo dos hijas. ¿Cómo te pondrías como padre? Lógico que te molestaría, búscate alguien con beneficio, búscate alguien con oficio, un abogado, un arquitecto, alguien que te empuje a salir adelante, a hacer mejor, quizá para ella yo no lo fui pero búscate alguien mejor que yo", agregó Ítalo.

Y es que según Villaseca ambos no tienen ni una carrera que presumir o alguna empresa por la que inflar el pecho por lo que espera que la madre de sus hijos logre encontrar el amor en un hombre que le pueda brindar estabilidad económica y no involucrarla nuevamente en escándalos que ponen en riesgo a sus hijos.

Por otro lado, Ítalo aseguró que nunca se ha desentendido económicamente de sus tres hijos y que incluso abono una gran suma de dinero a su tarjeta de la colombiana para que pueda cubrir los gastos.

"Yo he trabajado muy duro y he juntado mi plata, $5000 le dejé, en la tarjeta que ella tenía, ella sacó una tarjeta", agregó el padre de familia rechazado que no se haga cargo de los menores.