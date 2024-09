Samantha Batallanos: ¿Quién es su nuevo galán que la recoge en auto de lujo y la lleva a hotel 5 estrellas?

Samantha Batallanos tuvo una polémica relación con Jonathan Maicelo desde hace varios años, misma que hasta fue marcada por un episodio de violencia que la modelo denunció pública y judicialmente. Ahora que ha terminado con el boxeador, la ex Miss Grand Perú se está dando una nueva oportunidad y aquí te contamos quién es el galán que los recoge en autos de lujo y le lleva a hoteles cinco estrellas.

'Magaly TV, la firme' se comunicó con Samantha para conocer su versión sobre el ampay que le hicieron junto a su nuevo galán y la modelo terminó confesando que se trata de un amigo que la pretende, pero tiene muchos más en la lista de espera.

Según la investigación que hizo el equipo periodístico de la 'Urraca', el amigo de Samantha es un empresario de 37 años que responde al nombre de José Luis García Limo, quien registra dos empresas a su nombre, según su cuenta oficial de LinkedIn.

El informe periodístico de 'Magaly TV, la firme' también revela que García no posee ningún auto a su nombre pero maneja un exclusivo BMW de alta gama, pero lo que sí tiene es una casa en San Miguel. Además, le gusta viajar ya que ha recorrido 13 países hasta el momento.

Según su registro migratorio, José Luis tiene como destino preferido Colombia, país al que viajó por última vez hace aproximadamente un mes, aunque también tiene registro de entrada y salida de países como Ecuador, México, Chile, España, Francia y varios países más.

En una entrevista exclusiva para la popular 'Urraca' la modelo descartó que se haya tratado de un nuevo caso de violencia tal y como pasó hace meses atrás donde la influencer salió al frente evidenciando los presuntos golpes propinas por Jonathan.

En esta ocasión Samantha reveló que la diferencia de caracteres hizo que su relación se fuera en picada por lo que decidió terminar por lo sano con el boxeador sin ningún escándalo que nuevamente la coloque en el ojo de la tormenta.

"Ya no estaba con él, diferencia de caracteres, nada grave como la vez pasada no, eso no", dijo Batallanos bastante tranquila para hacer terminado con Maicelo de quién se veía perdidamente enamorada.