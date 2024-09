¿Y Maicelo? Samantha Batallanos es ampayada con otro hombre que la recoge en lujoso auto

En último programa de 'Magaly TV la Firme' reveló unas misteriosas imágenes de Samantha Batallanos subiendo a una lujosa camioneta que no sería conducida por Jonathan Maicelo, su actual pareja.

Se sabe que la modelo no estuvo al lado del boxeador este último fin de semana ya que estuvo desaparecida en sus redes sociales, sin embargo, la conductora aseguró que conoce la identidad de la persona que manejaba esta lujosa camioneta.

Al parecer la relación entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo estaría pendiente de un hilo y es que el día de ayer Magaly Medina compartió unas imágenes en su programa de espectáculos donde se le ve a la modelo subiendo una lujosa camioneta BMW la cual la traslada a un famoso hotel limeño.

De acuerdo al informe de la popular 'Urraca', la modelo ha pasado este último fin de semana sin la compañía de su boxeador decidió retomar su relación a pesar de las denuncias de agresión que interpuso en su contra.

Incluso la periodista recalcó que conoce la identidad de la persona que manejaba este auto pero prefiere que Jonathan Maicelo se tome el trabajo de averiguar de quién se trata.

Samantha Batallanos sube a lujoso auto

De acuerdo a las imágenes Samantha estuvo desaparecida el pasado fin de semana, sin embargo, cuando sube al lujoso vehículo desde su departamento hasta el Hotel Marriott donde habría estado al interior del establecimiento a unos 40 minutos. Tras esta primera parada la modelo es captada viajando al sur en este vehículo que por el momento no se sabe la identidad de quién acompañaba a la influencer.

No se sabe si la relación entre la modelo y el deportista se encuentra en una crisis nuevamente ya que hasta hace unos meses ambos aseguraron que iban a tomar terapia para llevar una relación mucho más sana lejos de los episodios de terror que vivieron en el pasado.

Hasta el momento, Samantha Batallanos no ha compartido ningún comunicado en sus redes sociales que aclare las imágenes de Magaly Medina por lo que se espera que dentro de algunas horas logre ofrecer alguna declaración desmintiendo que se trate de una presunta infidelidad.

En una entrevista para el diario el Trome, la modelo Samantha Batallanos no fue ajena a toda la avalancha de comentarios negativos que ha recibido tras lucirse como sin nada de la mano de Jonathan Maicelo como si nada hubiera pasado entre ellos.

Incluso aseguró que las críticas de Janet Barboza le han afectado y es que la popular "Rulitos" cuestionó su accionar luego de seguir promocionando al Dr. Fong.

Por otro lado, aseguró que su familia viene siendo pieza clave para su recuperación ya que asegura que no se siente bien al sentirse expuesta en los medios quienes han criticado sus decisiones.

"Estoy hablando con mi familia sobre asistir a terapia, ellos me están ayudando bastante. Anímicamente no me siento tan bien, siento que como si todo esto fuera un atropello hecho por mi misma", agregó.