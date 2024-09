Génesis Tapia agradece a Magaly tras ampay de su esposo: "Me quitó la venda de los ojos"

Génesis Tapia agradeció a Magaly Medina el haber hecho pública la información de la Infidelidad de su esposo Kike Márquez.

La abogada Génesis Tapia se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles en su vida tras descubrir que su esposo, Kike Márquez, mantenía una relación clandestina con una jovencita de a pensar 18 años.

El día de ayer, Génesis Tapia, le brindó una corta entrevista al programa de "Magaly TV La Firme', para ofrecer detalles de la relación que mantenía con el padre de sus hijas.

Inicialmente, Génesis afirmó que se encuentra todavía internada luego de que a raíz del ampay su salud se viera amenazada ya que la abogada se encuentra gestando de a penas 13 semanas.

Sin embargo, lejos de culpar a la popular "Urraca" por las imágenes bochornosas de su esposo, no dudó en agradecerle, ya que ella imaginaba que tenía un esposo correcto a su lado.

Génesis Tapia agradece a Magaly

"Le agradezco a Magaly porque me quitó la venda de los ojos, ahorita, tal vez estoy en el suelo, pero al final ella me ayudó a liberarme de alguien que no servía en mi vida", manifestó a Magaly TV.