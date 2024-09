Flavia Laos regresó a EEG y se unió al equipo de su ex Patricio Parodi: "Vamos a darlo todo" (VIDEO)

¡Sorpresa total en "Esto es Guerra"! Flavia Laos, la conocida influencer y actriz, volvió al programa de competencias, y lo hizo nada menos que junto a su exenamorado Patricio Parodi. Su regreso se dio en medio de gran expectativa, ya que ambos forman parte del equipo de Los Guerreros, lo que ha generado revuelo entre los fanáticos del programa.

Flavia Laos sorprendió a todos al regresar a "Esto es Guerra" (EEG) como refuerzo del equipo de Los Guerreros. Lo que más llamó la atención fue que hizo equipo con su exenamorado, Patricio Parodi, en un esperado reencuentro que no pasó desapercibido para los seguidores del popular programa de competencia.

En esta nueva temporada, llamada "Esto es Guerra: Cuerpo y Mente", Flavia Laos se unió como refuerzo de Los Guerreros junto a Stefano Meier y 'La Señora Li'. Desde el primer momento, Flavia dejó claro que estaba feliz de volver a la competencia, recordando que en el pasado ya había sido parte del equipo, aunque por un breve periodo en 2017.

"No me acordaba lo que era tener el uniforme, la verdad es que me siento rara. Me siento contenta. Yo siempre he representado a Los Guerreros, así que vamos a darlo todo", comentó emocionada durante su presentación.