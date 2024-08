¿Nació el amor? Patricio Parodi es captado con misteriosa joven tras terminar con Luciana Fuster

Patricio Parodi parece haber dejado atrás la relación que tuvo con Luciana Fuster, ya que se han difundido imágenes del chico reality hablando muy de cerca con una misteriosa joven. Los internautas defendieron al popular 'Pato' asegurando que tiene derecho a conocer gente porque está soltero.

Este último fin de semana varias figuras de la farándula peruana se hicieron presentes en el evento Cochinola; hasta el lugar también llegó Patricio Parodi junto a una joven con quien hablaba muy de cerca, según se puede ver en las imágenes que difundió el tiktoker Ric La Torre.

"Parece que las amigas de "Patricio Parodi lo han echado porque aparece hablando muy de cerca con una chica, ahora en Cochinola, es sonido es muy fuerte", expresó el creador de contenido de espectáculos.

Cabe resaltar que, hasta el momento Patricio no se ha pronunciado al respecto y desde que terminó su relación con Luciana Fuster no se le ha conocido alguna novia o chica con la que esté intentando salir. Por su lado, la reina de belleza sigue viajando por diferentes países para continuar sus labores como Miss Grand International.

Internautas lo respaldan

Las imágenes de Patricio Parodi no fueron ajenas a los comentarios del público, quien en su gran mayoría le expresaron su apoyo no tiene nada de malo en que conozca gente ya que está soltero hace varias semanas.

"Bueno Patricio está soltero, no le veo lo malo", "La chica con la que se le ve a Patricio bien guapa", "Para mí que Patricio le termino a Luciana porque andaba ocupada", "Está soltero, es normal", expresaron los internautas en los comentarios de la publicación de Ric La Torre.

Cabe resaltar que, hace unas semanas Luciana Fuster se dejó ver en un concierto donde cantó un conocido tema que despertó la curiosidad de sus fans. "Anoche yo te vi también con yo no sé quién, verte tan feliz me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos", cantó.

Es así que, Patricio Parodi ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego que se difundan imágenes suyas hablando muy cerca con una misteriosa joven, de quién hasta el momento se desconoce su identidad y sólo sería cuestión de tiempo para saber de quién se trata.