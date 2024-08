Katia Palma es la nueva conductora de 'Esto es Guerra': "Su chispa es única"

El día de ayer se acabó el misterio en el programa de 'Esto es Guerra' y finalmente se presentó a Katia Palma como la nueva conductora del programa luego de que Johanna San Miguel decidiera dejar la conducción por motivos personales que decidió no revelar.

La actriz aseguró que así Johanna San Miguel desee regresar al programa reality no lo permitirá ya que se esforzará para que nadie le quite su puesto como conductora en uno de los programas mas sintonizados en el país.

El programa 'Esto es Guerra' ya tiene nueva conductora y es Katia Palma quien hace ya algunos meses asumió la co conducción junto a Cristian Rivero, pese a que solo estuvieron frente a las pantallas a penas 2 meses, la actriz se hizo querer de inmediato por el público por sus ocurrencias que hacían reír a todos los televidentes.

Las características de Katia Palma habrían sido suficientes para que la producción decidiera darle este rol de suma importancia a humorista quien ya está familiarizada con la conducción de programas debido a su larga trayectoria.

Al hacer su ingreso al set, 'combatientes' y 'guerreros' se quedaron sorprendidos ya que no esperaban que la humorista vuelva al programa pero esta vez para quedarse.

Seguidamente, Katia decidió dejar de lado las bromas y agradecer a la producción la oportunidad de pertenecer una vez más al reality el cual le permitió ganarse una vez más el cariño de todos los peruanos.

"Estoy emocionada. Gracias Peter, no quiero que me digan el reemplazo de Johanna San Miguel. He venido a quedarme. Si vienen después con el berrinche 'extraño a los guerreros', no, me vengo a quedar. Yo me quedo aquí", acotó.