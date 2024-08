¡Nuevo reto! Milett Figueroa será jurado en reality de canto de Marcelo Tinelli, según periodista argentino

Milett Figueroa está a punto de dar un gran salto en su carrera internacional al ser seleccionada como jurado en el nuevo reality show "Cantando 2024", producido por el famoso conductor argentino Marcelo Tinelli. La noticia fue anunciada por el reconocido periodista argentino Ángel de Brito.

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa sigue conquistando Argentina. Después de su paso por "Bailando 2023", ahora dará un gran paso en su carrera para convertirse en jurado del nuevo reality show de canto "Cantando 2024", producido por Marcelo Tinelli.

La noticia la confirmó el periodista argentino Ángel de Brito en su cuenta de X, donde dijo: "Milett Figueroa será jurado del Cantando 2024 en América TV. Aún no hay fecha de estreno porque están en la planeación".

De la pista de baile al panel de jueces. Milett Figueroa ha estado en el centro de atención desde su participación en "Bailando 2023", donde no solo demostró su talento en la pista de baile, sino que también conquistó al público argentino con su carisma y su relación con Marcelo Tinelli. Ahora, con esta nueva oportunidad, Milett está lista para brillar como parte del jurado en "Cantando 2024".

La confirmación de su participación ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, tanto en Perú como en Argentina. Sin embargo, como era de esperarse, la noticia también ha suscitado algunas críticas, principalmente de aquellos que cuestionan su experiencia en el ámbito musical.

La noticia de Milett como jurado en "Cantando 2024" ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Mientras que muchos están emocionados por su participación, otros se preguntan si tiene la experiencia necesaria para evaluar un concurso de canto.

Un fanático comentó: "Me encanta que Milett esté en el jurado. Tiene una gran presencia y seguro va a ser un gran aporte", mostrando su apoyo incondicional. Por otro lado, un crítico escribió: "No entiendo por qué Milett va a ser jurado de canto; no tiene la experiencia necesaria", cuestionando su elección para este rol.