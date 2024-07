"Va a salir misia": Flavia Laos pierde 16 mil dólares en reality de Netflix por romper las reglas más de una vez

Flavia Laos, conocida influencer peruana, está dando de qué hablar en el reality de Netflix "Too Hot to Handle". La joven puso en riesgo su permanencia en el programa y ha hecho perder a su grupo 16 mil dólares tras besarse con Joao Coronel. Rodrigo González, conocido como Peluchín, no ocultó su sorpresa ante esta situación.

Flavia Laos perdió 16 mil dólares en el reality "Too Hot to Handle" de Netflix por romper las reglas al besarse con Joao Coronel más de una vez. Este acto le costó a todo su grupo la penalidad de dinero mencionada del premio total. Rodrigo González quedó en shock con la situación.

"Flavia Laos casi se queda fuera del reality de Netflix por pasarse de calenturienta", comentó Peluchín al introducir la nota sobre el incidente.

Rompe las reglas y paga el precio. El personaje virtual del programa, "Lana", impuso una penalidad inicial de 6 mil dólares por el beso entre Flavia y Joao. Esta noticia causó gran descontento entre los participantes.

"Veo potencial en tu conexión con Joao. Voy a seguir observándote", dijo Lana a Flavia después de anunciar la reducción del dinero.

Sin embargo, Flavia y Joao no pudieron contenerse y volvieron a romper las reglas al besarse nuevamente y ser cariñosos. Flavia admitió en el programa que ambos eran terribles, lo dijo en un tono coqueto. Como resultado, Lana impuso otra multa, esta vez de 16 mil dólares.

"Un par se besó dos veces y se dieron muchas caricias. Su multa es de 16 mil dólares", anunció Lana. Ante esto, Flavia aceptó que fueron ellos los responsables.

Reducción considerable de dinero. El premio, que era de un cuarto de millón de dólares, se ha reducido a 137 mil dólares debido a estas infracciones y las de otros compañeros.

Confesiones y consecuencias. En el reality, ambos confesaron que si uno se iba, es probable que el otro también lo haría. Afortunadamente, recibieron una luz verde en sus relojes que les permitió besarse sin romper las reglas.

"Va a salir misia"

Peluchín y Gigi Mitre, conductores de "Amor y Fuego", quedaron impactados con la situación. Y es que ambos trataban de entender el comportamiento tan cariñoso de ambos, si el objetivo era ganar dinero. Ambos dieron sus teorías y opiniones de lo que estaba pasando.

La situación de Flavia y Joao ha generado diversas reacciones. "Vaya conexión. Es la conexión más cara en su vida. El haberse dejado llevar les ha hecho descontar 16 mil dólares del premio", comentó Peluchín. "Si sigue así, va a salir misia, pero bien tratada", añadió con humor.

Opiniones sobre la relación. Gigi Mitre también dio su opinión sobre el tema. "¿Ustedes creen que si Flavia Laos hubiese seguido con Austin, podría haber grabado este reality?", cuestionó, destacando el impacto que tiene la situación sentimental de Flavia en su participación en el show.

Peluchín también expresó su sorpresa por el gusto de Flavia por Joao. Según el conductor, el chico parece un niño. Ante ello, Gigi exclamó que no a Flavia no le gusta y que hace todo lo haría por el show y para ganar adeptos para ganar el premio.

Flavia Laos sigue coqueteando con Joao Coronel en el reality, poniendo en riesgo el premio del grupo. La influencer tendrá que decidir si puede controlar sus impulsos o seguirá disminuyendo el premio total para todos. La audiencia está atenta a cada movimiento y los compañeros de reality no están contentos con la situación. ¿Podrá Flavia mantener la calma y ayudar a su grupo a ganar un buen premio?