¡Participación en riesgo! Flavia Laos rompió reglas de reality de Netflix al besarse con integrante

Flavia Laos, la conocida influencer peruana, ha causado un gran revuelo en el reality "Too Hot to Handle" de Netflix. A solo unos días de haberse estrenado la nueva temporada, Flavia fue vista dándose un apasionado beso con su compañero Joao Coronel. Esta acción, que va en contra de las reglas del programa, podría llevar a su eliminación del reality.

Flavia Laos rompe las reglas de reality con apasionado beso

En la última edición del programa "Amor y Fuego", se mostraron imágenes de los primeros capítulos de "Too Hot to Handle". En ellas, se ve a Flavia Laos eligiendo entre dos de los integrantes del reality. Al final, decidió dormir junto a Joao Coronel. Aunque pasaron la noche juntos sin incidentes, la mañana siguiente no pudieron resistirse y se besaron apasionadamente.

Flavia, conocida por su energía y carisma, había expresado anteriormente su deseo de encontrar el amor en el reality de Netflix. En un video promocional, la influencer comentó: "Diles a los chicos que la princesa peruana ha vuelto. Han pasado muchas cosas desde que dejé el retiro. Pero sobre todo he estado trabajando en mis glúteos. Estoy aquí para conseguir a mi hombre".

El reality 'Too Hot to Handle' tiene reglas muy claras: no se permite besar a los compañeros ni tener contacto físico íntimo mientras se comparte la misma cama. Cualquier infracción de estas reglas, como el beso de Flavia, puede resultar en una reducción del premio de 100 mil dólares. Esta normativa busca fomentar conexiones más profundas y emocionales entre los participantes.

Flavia Laos, tras el beso, expresó su preocupación y emoción: "¿Por qué? Ese beso fue increíble, quiero más. Lo siento Lana, teníamos que seguir las reglas. Estoy preocupada porque Lana nos va a regañar, ¿por qué siempre te metes en problemas, Flavia?".

¿Se podría ir del programa por el beso?

El beso de Flavia no solo podría afectar su permanencia en el programa, sino también el premio total para todos los participantes. La reducción del premio de 100 mil dólares impacta a todo el grupo, lo que podría generar tensiones y conflictos entre los concursantes.

Los seguidores del reality están a la expectativa de cómo se desarrollarán los eventos y qué medidas tomará Lana, la figura virtual que supervisa las reglas del programa. Flavia Laos, quien anteriormente fue pareja de Austin Palao, ha mostrado su entusiasmo por encontrar el amor en "Too Hot to Handle". A pesar de las estrictas reglas, su deseo de conectarse con Joao Coronel fue más fuerte.

"Too Hot to Handle" es un reality británico-estadounidense que se estrenó en abril de 2020 en Netflix. El programa reúne a un grupo de solteros en un paraíso tropical, donde deben abstenerse de cualquier actividad sexual para ganar un premio de 100 mil dólares. Cada infracción de las reglas reduce el premio total, desafiando a los participantes a formar conexiones más significativas.

Flavia Laos ha demostrado ser una figura controvertida y carismática en esta temporada de "Too Hot to Handle". Su participación promete mantener a los espectadores enganchados y atraer nuevas oportunidades laborales para la actriz peruana. Sin embargo, su reciente beso pone en peligro su participación. Estaremos atentos a las consecuencias de esta acción.