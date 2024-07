¡Está en su momento! Lis Padilla cobra casi 5 cifras por publicidad a marcas en TikTok: "Es mi trabajo"

Lis Padilla se ha convertido en una de las influencer más prominentes del Perú en los últimos días, gracias a su pegajoso trend 'Son de amores'. Sin embargo, generó polémica al filtrarse cuánto cobra por publicidad a empresas en TikTok, incluso la propia Lis tuvo que salir a aclarar el tema.

Recordemos que recientemente Lis también se volvió tendencia al negar que se haya comprado una casa por su gran éxito en redes sociales, asegurando que TikTok no le paga ni un sol por los millones de vistas que tienen sus videos.

La influencer, originaria de la región San Martín, volvió a ser protagonista de titulares luego que una empresaria filtre una conversación que deja al descubierto que Lis Padilla cobra 8000 soles por hacer un video para una marca en su cuenta oficial de TikTok.

Tras revelarse que que la dueña del trend 'Son De Amores' cobra casi 5 cifras por un video promocional en sus redes sociales, muchos la cuestionaron por su tarifa tan alta y hasta dejaron entrever que estaría cobrando por fotografiarse con sus fans, por lo que ella salió a desmentir estas acusaciones.

"Si yo me cruzo con una seguidora en la calle y me dice 'me regalas una foto y video'', yo encantada lo hago. No les cobró ni un sol... no es así. ¿Cuándo cobro?, cuando es publicidad para una empresa y para una marca. Tengo que cobrar porque es mi trabajo, ya que TikTok no te paga por reproducciones", expresó en un video.