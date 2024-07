Lis Padilla niega haberse comprado una casa gracias al trend de 'Son de Amores': "No soy millonaria"

La influencer Lis Padilla se volvió viral luego de revelarse que compró su casa, presuntamente debido a su gran éxito en redes sociales con el tema 'Son de amores'. Sin embargo, la joven originaria de San Martín ha salido a aclarar que nada de eso es cierto, además, aclaró que no gana dinero por sus millones de vistas en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Lis hace videos graciosos y comparte detalles de su vida cotidiana, pero esta vez utilizó su plataforma digital para hacer un pronunciamiento sobre su situación económica, negando que se haya convertido en millonaria.

"Quiero aclarar una cosa, no sé cómo un medio de comunicación ('América Hoy') agarra información y luego inventan cosas de mí, cosas que no son ciertas. Yo estoy muy inquieta con esto, no me está gustando", dijo en un inicio.

Enseguida, hizo referencia directamente al programa 'América Hoy', acusándolos de difundir información incorrecta y por lo mismo, negó que esté ganando mucho dinero gracias a sus redes sociales o se esté haciendo millonaria, como se especula.

"Un programa de televisión empezó a decir que Lis Padilla, gracias al tutorial de 'Son de Amores', compró su casa, compró su mansión, que está ganando mucho dinero y eso es algo que no es cierto (...) No me he comprado mi casa, no me estoy haciendo millonaria", expresó.