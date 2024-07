Paolo Guerrero: Esta es la MILLONARIA penalidad que tendría que pagar por dejar la UCV

Paolo Guerrero está viviendo uno de sus momentos más difíciles en la Universidad César Vallejo (UCV). El delantero ha expresado su deseo de no querer jugar más en el club trujillano, pero la directiva no se lo pondrá fácil. Richard Acuña, presidente del equipo, ha dejado claro que liberar a Guerrero no será sencillo ni barato.

Paolo Guerrero tendría que pagar millonaria cifra si quiere dejar UCV

Tras la polémica de Paolo Guerrero de no querer jugar con la UCV, el club ha sido firme en su postura y no piensa liberar al delantero peruano tan fácilmente. El problema se hizo evidente durante el partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Paolo Guerrero se negó a entrar al campo cuando Guillermo Salas, entrenador del equipo trujillano, lo llamó.

"No puedo jugar", fueron las palabras del delantero, quien prefirió quedarse en el banco de suplentes, generando sorpresa y polémica.

En el programa "América Hoy", Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, explicó la postura del club. "Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder. Si eso pasa, cualquier jugador que quiera irse tiene que pagar su penalidad , así de fácil", afirmó Horna.

Según el programa, Paolo Guerrero o el club interesado en ficharlo deberán pagar cerca de un millón de dólares para romper el contrato y liberarlo. Alianza Lima ha mostrado interés en el delantero, quien ha expresado su deseo de retirarse del fútbol vistiendo la camiseta blanquiazul.

Janet Barboza contó que la penalidad sería sumamente alta: "Se habla de que la cifra de la penalidad sería de un millón ", señaló causando sorpresa entre sus compañeros.

Richard Acuña es firme: no liberará a Guerrero

Richard Acuña, vicepresidente de UCV, expresó su descontento con la actitud de Guerrero y dejó claro que no facilitará su salida. Aparentemente, Acuña pudo ver todo lo que pasó desde su palco en el polémico partido. Por ello, ha revelado una drástica decisión.

"No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto", dijo Richard Acuña al periodista Gustavo Peralta. Añadió que si Guerrero no quiere seguir en el equipo, será para retirarse del fútbol y no para unirse a otro equipo.

Brunella Horna se mostró molesta con la actitud de Guerrero durante el partido y confirmó las palabras de su esposo. Además, reveló que es casi imposible que Paolo salga de la UCV después de su actitud. Horna también expresó su incomodidad por la situación.

"No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto", reiteró Horna en "América Hoy". Además, comentó que es un secreto a voces que Guerrero quiere jugar para Alianza Lima, pero Acuña no permitirá que se vaya sin pagar la penalidad.

Rafael Cardozo, en el mismo programa, mencionó que la salida de Guerrero podría tener implicaciones legales para UCV debido a los contratos de patrocinio. Esto fue confirmado por Brunella Horna, pues podrían caerle denuncias a la UCV si Paolo se va.

"Vinieron a la César Vallejo por la imagen de Paolo Guerrero. Si él se va, Richard estaría descumpliendo un contrato", explicó Cardozo. Horna añadió: "Al equipo lo pueden denunciar porque los auspiciadores llegaron gracias a Paolo y él lo tiene clarísimo".

La situación del Paolo Guerrero sigue siendo incierta, y su futuro en el fútbol peruano está en juego. Mientras tanto se sabe que si Guerrero desea retirarse del club, tendría que pagar una millonaria cifra. ¿Logrará solucionarse este conflicto deportivo? Solo el tiempo lo dirá.