Ethel Pozo 'chanca' a Paolo Guerrero tras negarse a jugar ante Alianza Lima: "No es profesional"

Ethel Pozo criticó a Paolo Guerrero después de que se hiciera viral su negativa a jugar contra Alianza Lima en el último partido de la Universidad César Vallejo. La presentadora de América Hoy señaló que el 'Depredador' podría tener un problema emocional debido a su comportamiento.

Incluso, afirmó que Paolo Guerrero tendría falta de profesionalismo al decidir no jugar en el primer partido del Torneo Clausura 2024. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de que varios hinchas cuestionaran a Paolo Guerrero por negarse a jugar ante Alianza Lima durante el primer partido de Universidad César Vallejo en el Torneo Clausura 2024, Ethel Pozo decidió pronunciarse sobre la actitud que ha tomado el 'Depredador'.

En ese sentido, la conductora de América Hoy cuestionó duramente la actitud que ha mostrado Paolo Guerrero recientemente. Y es que más allá de ser uno de los jugadores más emblemáticos del Perú, está recibiendo una ola de críticas por las decisiones que está tomando en las últimas semanas.

"No es profesional, no es el buen ejemplo que miles de niños (...) No se juega así, no se dice que no al entrenador, a la autoridad, no se le niega", manifestó la hija de Gisela Valcárcel frente a la negativa de Paolo Guerrero para jugar ante Alianza Lima.