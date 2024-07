Yahaira Plasencia podría estar junto a Jefferson Farfán en 'Enfocados': "Hay que dar show"

El popular Roberto Guizasola fue uno de los invitados en el más reciente programa de 'América Hoy'. En ese sentido, Cucurucho comentó sobre todas las inquietudes que tienen los presentadores del programa sobre el podcast 'Enfocados' y los próximos invitados.

Es importante señalar que se estuvo discutiendo la posibilidad de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se reunieran nuevamente en una entrevista, tanto en el podcast de la cantante como en el del exjugador de Alianza Lima.

¿Yahaira Plasencia podría estar en Enfocados?

En el programa América Hoy presentado por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, entre otros, comenzaron a entrevistar a Roberto Guizasola, quien se encontraba en el distrito de Puente Piedra, donde le realizaron diferentes consultas sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia sea la nueva invitada en Enfocados.

"¿Es mito o verdad que ya hubo un primer acercamiento para que Yahaira Plasencia sea la próxima invitada de 'Enfocados'?", consultaron las presentadoras del programa magazine América Hoy al popular 'Cucurucho' Guizasola.

Ante ello, Roberto Guizasola dejó en claro que no se había conversado sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia sea la nueva invitada en Enfocados. No obstante, sostuvo que la idea no está descartada pues si el público quiere show, ellos les darán show.

"¿A ustedes les gustaría?". Ethel Pozo y Edson Dávila afirmaron que sí, a lo que Roberto Guizasola contesto de manera directa: "Pero si la gente quiere show hay que darle show también, ¿no?". Estas palabras del conductor de 'Enfocados' abren la posibilidad de que Yahaira Plasencia pueda ser una de las próximas invitadas al podcast.

¿Es posible un encuentro entre ambos?

La conocida relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminó en medio de muchas especulaciones sobre la pareja. A pesar de esto, la salsera ha afirmado en varias ocasiones que no tiene ningún problema con 'Jeffry' e incluso ha sorprendido al invitarlo a su podcast para una entrevista reveladora.

"Mi equipo (producción) y yo queremos que venga Jefferson Farfán", señaló en un primer momento, dejando la invitación servida para el exjugador de la selección peruana. Asimismo, Yahaira Plasencia descartó alguna incomodidad de su parte para poder entrevistarlo y aseguró que sería 'genial' una conversación con su expareja.

Si se lleva a cabo esta esperada entrevista, Yahaira ´Plasencia aseguró que estaría dispuesta a aceptar todas las condiciones de Jefferson Farfán. Además, no descartó la posibilidad de visitar el set de 'Enfocados' para devolverle la visita. Estas afirmaciones han ocasionado una ola de comentarios en las redes sociales, pues muchos internautas desearían que este encuentro se haga realidad.