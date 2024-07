Leslie Moscoso revela que Luisito Sánchez le pidió vivir en su departamento: "Sigue insistiendo"

La actriz cómica Leslie Moscoso se pronunció sobre su actual situación con Luisito Sánchez, expareja y padre de su hijo. En ese sentido, Moscoso afirmó que el exSkándalo no se rinde, pues continúa insistiendo en retomar su relación. Incluso, detalló que el cantante le pidió que le alquile un cuarto en el depa de la actriz.

¿Leslie Moscoso cederá ante la insistencia de Luisito Sánchez y retomarán su relación? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante una reciente entrevista para Trome, Leslie Moscoso reveló cómo lleva su situación actual con su expareja Luis Sánchez, quien ha declarado que le gustaría retomar su relación con la actriz cómica. En ese sentido, el exSkándalo dejó en claro que no se rendirá e insistirá en reconquistar a la madre de su hijo.

No obstante, Leslie Moscoso había dejado en claro que no aceptaría retomar su relación y que solo lleva una buena relación de padres con el excantante. Aún así, reveló que Luisito Sánchez le pidió el alquiler de un cuarto en el departamento de la actriz.

"Sigue insistiendo, me dice que podré hacer lo que quiera, pero que los dos llegaremos juntos hasta viejitos. Es más, el otro día me pidió que le alquile un cuarto en mi departamento porque desea estar cerca de nuestro hijo" , reveló la actriz cómica.

"Obviamente que no, eso no va a suceder... jamás. Nos llevamos bien así como estamos, pero solo tendremos una relación de padres responsables", acotó Leslie Moscoso dejando en claro que no retomaría su relación con Luisito Sánchez.