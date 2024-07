Brunella Horna critica a Paolo Guerrero tras no enfrentar a Alianza Lima: "Que se disculpe con 'Chicho'"

Brunella Horna no tuvo suaves palabras para Paolo Guerrero quien hace unos días nuevamente desató la polémica luego de negarse a jugar en contra de el quipo de sus amores Alianza Lima.

La co conductora del programa de 'América Hoy' aseguró que directivos del club César Vallejo no contemplan liberar al jugador y la única opción que tendría sería retirándose pero pagando la multa que le corresponde por no cumplir su contrato.

Brunella Horna le da con palo a Paolo Guerrero

La esposa de Richard Acuña no fue ajena al escándalo que nuevamente envuelve al jugador Paolo Guerrero quien en el último partido de su club César Vallejo contra Alianza Lima el deportista se rehusó a entrar a la cancha para enfrentar a la blanquiazul.

La modelo aseguró que si Paolo no desea continuar vistiendo al equipo que le brindó todas las facilidades para jugar en Trujillo debe pagar su penalidad y evaluar si desea jugar para Alianza Lima como ya se especulaba.

"No lo va a liberar si el se quiere retirar debe pagar su penalidad como cualquier profesional debe pagar... tiene que ir a entrenar", dijo inicialmente Brunella quien además recalcó que el pelotero debería asistir el día de hoy a su entrenamiento como de costumbre.

Por otro lado, Horna reveló que Paolo Guerrero perjudicaría al club UCV de retirarse ya que son varias marcas que han apostado por el 'Depredador' y sería una gran pérdida económica para los directivos que depositaron su confianza en el pelotero.

"Al equipo lo pueden denunciar porque los auspiciadores llegaron gracias a Paolo", dijo la modelo indignada con la actitud de Paolo la cual no es la primera vez que demuestra rechazo a su equipo.

Finalmente, Brunella agregó que lo más lógico y razonable es que Paolo asuma las consecuencias de sus actos y pida las disculpas correspondientes por perjudicar no solo a su entrenador a quien desobedeció sino también a sus compañeros que si desean anotar goles por su club.

"Que le pida disculpas a 'Chicho' Salas como se debe y que diga que se le calentó la cabeza", afirmó la panelista quien guarda la esperanza de que Paolo continúe representando a la César Vallejo como lo indica su contrato.

Paolo Guerrero no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre este altercado con su club y con su entrenador y sigue brillando por su ausencia.

Paolo Guerrero se negó a enfrentar a Alianza Lima

El enfrentamiento entre Alianza Lima y César Vallejo por la primera fecha del Torneo Clausura 2024 ha causado revuelo por redes sociales y no precisamente por los resultados del partido. En el minuto 71 del partido, Guillermo Salas, técnico de César Vallejo, llamó a Paolo Guerrero para que ingresara al campo. Sin embargo, el delantero, quien estaba en el banco de suplentes, rechazó la indicación.

"No puedo jugar", le dijo Guerrero a 'Chicho' Salas. Esta decisión fue captada por las cámaras de L1 MAX y rápidamente se volvió viral.

¿Problemas físicos o actitud? Durante la transmisión del partido, se mencionó que Guerrero no tenía problemas físicos que le impidieran jugar. Había realizado el calentamiento previo y estaba en el banco de suplentes. Sin embargo, su negativa a ingresar al campo dejó a muchos sorprendidos.

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero estaba programado para jugar unos 25 minutos, pero se negó a entrar cuando faltaban solo 15 minutos para el final del partido. Su actitud ha generado diversas opiniones. Algunos creen que el delantero se molestó por no ser titular, mientras que otros piensan que esperaba más tiempo en el campo.

"Esto es un escándalo", comentaron los narradores de la transmisión, Daniel Kanashiro y Juan Luis Morales, quienes no podían creer lo que veían.

El esposo de Brunella Horna, Richard Acuña, ha mostrado su incomodidad por la negativa del jugador a enfrentar a Alianza Lima además declaró que no está dispuesto junto a directivos en liberar a Paolo Guerrero y deberá afrontar una gran suma de dinero como multa por su salida del equipo.