Patricia Portocarrero preocupa a fans con su salud: "Estuve cinco días en UCI"

La talentosa actriz Patricia Portocarrero declaró para el diario el Trome asegurando que ha estado muy cerca de la muerte debido a problemas de salud que la llevaron a estar internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Portocarrero ha destacado en su carrera artística por sus años de trayectoria, sus fanáticos eran ajenos de estos problemas de salud que en su momento la quejaron pues nunca se supo que la artista estuviera delicada.

La artista Patricia Portocarrero reveló que en algún momento estuvo muy cerca de la muerte tras superar haber estado internada varios días en UCI, incluso afirmó que un cura asistió al centro médico para darle la bendición ya que se pensó que la comediante no despertaría.

"(Hace poco pasaste por un problema de salud...) Estuve cinco días en Cuidados Intensivos y tres veces hice un paro cardíaco y no sabía nada. Un curita llegó a la sala donde estaba e hizo una oración. Me dijo que era para hacer la 'unción a los enfermos", sostuvo.

Asimismo, Patricia aseguró que se negó a que el sacerdote regrese a darle la unción ya que aseguró que no iba a perder la batalla pues tenía que ver crecer a su hijo quien es su mayor motivación para salir adelante.

"(¿Volvió a buscarte?) Sí y le dije que por favor se retirara, porque a mí aún no me va a llevar la 'pelona'" , indicó Patricia confiada en que no iba a ser su fin y efectivamente fue así.

Por otro lado, Patricia afirmó si tenía miedo a morir, sin embargo, la artista aseguró que no tiene miedo al a muerte, tiene miedo dejar a su hijo y no acompañarlo en sus momentos más especiales.

"(¿Miedo a morir?) Más bien dejar a mi hijo que no está maduro ( ¿Envejecer?) No. Me daría pena que por mis arrugas no me den un papel", sostuvo.