Brenda Carvalho confiesa si perdonaría una infidelidad: "Algo me faltó cumplir"

Brenda Carvalho ha dejado a todos con la boca abierta al revelar si perdonaría una infidelidad. La carismática brasileña, famosa por su tiempo en 'Axe Bahía', habló abiertamente sobre este tema y su relación con el exfutbolista Julinho.

Brenda Carvalho, conocida integrante de "El Gran Chef Famosos", sorprendió al confesar su perspectiva sobre la infidelidad. Actualmente, su pareja es Julinho, por lo que indirectamente se habría referido a él, en este momento. La bailarina y exmiembro de 'Axe Bahía' compartió sus pensamientos sobre el tema y cómo lo ha conversado con Julinho.

"Creo que es por algún motivo o algo que está faltando dentro de la relación. Es un tema que varias veces hemos conversado con Julinho" , confesó Brenda, dejando claro que no es un tema tabú para ellos.

La bailarina también mencionó que en caso de una infidelidad, ambas partes tienen responsabilidad. Así, dejó en claro que sí perdonaría una infidelidad. Además, contó que si sucediese se sentaría con su pareja a conversar para corregirlo si quieren seguir con la relación.

"Creo que sí, porque imagino que algo me faltó cumplir en la relación. Nos sentaríamos a conversar, ver qué faltó, y corregirlo si es que queremos seguir en la relación" , explicó.

Brenda también reveló que no es una persona celosa, lo cual considera una ventaja y un defecto a la vez. Sin embargo, admitió que antes sí lo fue, pero que aprendió a controlar esa emoción. Afirmó que ahora vive mucho mejor, tras saber manejar sus emociones, específicamente, los celos.

Aunque ahora se les ve felices y unidos, Brenda admitió que han tenido sus momentos difíciles. Y es que como cualquier pareja, ellos han pasados dificultades, discusiones y demás que con el tiempo han sabido sobrellevar. Resaltó, además, que ya no pelean desde pandemia.

"Sí, claro, hemos tenido varias crisis pero no somos de publicar todo. En los primeros años, sobre todo. Nuestras peleas no eran públicas, pero es parte de. Desde la pandemia ya no peleamos. Ufff, a nosotros la pandemia nos hizo más fuertes, nos unió más", comentó, destacando cómo la adversidad los ha fortalecido.