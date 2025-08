Mujer revela detalles de su relación con Steve Palao y exige derechos para su hija: "Pensé que era buen padre"

Una nueva controversia sacude al entorno de los hermanos Austin y Said Palao. Esta vez, el protagonista es su padre, Steve Palao, quien fue señalado públicamente por una mujer que asegura tener una hija de siete años con él. La denuncia llegó acompañada de audios, conversaciones y declaraciones que han desatado todo un escándalo mediático.

Beatriz Cahuas asegura tener una hija con Steve Palao

En entrevista con 'Amor y Fuego', Beatriz Cahuas afirmó que mantuvo una relación cercana a los diez años con Steve Palao, producto de la cual nació una niña que actualmente tiene siete años. Según su testimonio, el padre de los conocidos chicos reality solo ha visto a la menor en dos oportunidades: cuando firmó su DNI y en un breve encuentro en un local de comida.

"Lo conocí entre finales del 2006 y comienzos del 2007. Tuvimos idas y venidas hasta el 2017, año en que quedé embarazada de mi pequeña. Él la ha visto dos veces. Lo que pido es que, si desea participar de la vida de la bebé, será bienvenido, porque es un derecho de mi hija conocer y convivir con su papá", declaró.

Cahuas también aseguró que Palao reaccionó negativamente cuando se enteró del embarazo. Incluso, sugirió que ella se embarazó con intención, algo que la madre desmintió tajantemente.

"A raíz de mi embarazo cambió la perspectiva de todo. Dio a entender que lo hice a propósito, lo cual no fue así. Siempre lo resalté como un buen padre con sus otros hijos, pero con mi pequeña no ha sido igual", señaló.

Sobre el tema económico, reveló que no existe un acuerdo formal de pensión alimenticia. "Este año son 600 soles, el año pasado fueron 700. Él decide si lo sube o lo baja, no hay una regularidad. No solo es comida, también es vestimenta y un seguro para mi hija", sostuvo Cahuas.

Chats y audios evidencian postura de Steve Palao frente a la menor

Durante la entrevista, Beatriz Cahuas presentó también un audio del 2023, en el cual Steve Palao la reprende por no haber tomado una pastilla anticonceptiva que él mismo le habría proporcionado. Este registro demostraría que desde un inicio él no quiso asumir la paternidad.

"Nosotros no habíamos arreglado para tener hijos ni nada. A ti se te dio para que tomes la pastilla, ¿o no te acuerdas?", se le escucha decir al padre de Austin y Said Palao.

Como si fuera poco, también mostró capturas de conversaciones por WhatsApp en las que se observa el escaso interés de Palao por mejorar la calidad de vida de su hija. Incluso, según lo relatado por Cahuas, durante la pandemia el padre de los Palao habría intentado retomar el contacto con ella, aunque no mostró intención clara de asumir responsabilidades con la menor.

La revelación de Beatriz Cahuas ha provocado un intenso debate en redes sociales, mientras Steve Palao ha preferido mantener el silencio hasta el momento. Las pruebas presentadas por la madre de la menor han generado fuertes críticas hacia el exfuncionario de televisión, sobre todo por la aparente falta de compromiso con su supuesta hija.