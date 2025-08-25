Greissy Ortega acusa a Milena Zárate de haberla retenido en su casa: "Me quedé encerrada"

Greissy Ortega dejó al público en shock con una fuerte confesión en "El Valor de la Verdad". La colombiana reveló que Milena Zárate la habría mantenido encerrada en su casa durante dos días con ayuda de su otro hermano Juan Carlos Ulloa. Aseguró que luego la llevaron al aeropuerto y la obligaron a salir del país.

Greissy Ortega hace fuerte acusación a Milena Zárate y su hermano

Sentada en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Greissy Ortega aseguró que vivió un verdadero encierro en la casa de Milena Zárate. La exbailarina explicó que este hecho ocurrió cuando tenía 18 años. Lo que más impactó al público fue que ella misma confirmó la pregunta del polígrafo.

"¿Te secuestraron en el departamento de Milena?", y Greissy respondió que: "Sí", a lo que la máquina señaló "Verdad".

Según su testimonio, Milena y su hermano Juan Carlos Ulloa la vigilaban para evitar que saliera. Confesó que quería denunciar lo que había sufrido.

"Milena me quitó las llaves, se quedó con mi celular y por eso trae a mi hermano Juan Carlos", dijo con la voz entrecortada. "Mi hermano se fijaba si yo me salía o no, tenía intención de irlos a denunciar... Tenía un dedo cortado, Milena me había querido cortar el cabello. Entonces era para denunciarla por todo lo que había pasado, pero no me dejaron salir", relató.

La modelo también contó que Juan Carlos se quedó en la sala para vigilarla de cerca. Además, comentó que quiso denunciar a sus hermanos.

"Me quedé todo el tiempo encerrada, sin celular, sin nada, sin gritar porque en esa calle no hay ni un alma que me pueda ayudar", añadió, dejando en claro que se sintió atrapada.

Greissy dice que se sintió secuestrada y que la expulsaron de Perú

El encierro, según Ortega, duró dos días completos. Finalmente, la llevaron al aeropuerto y la obligaron a usar su propio dinero para pagar el pasaje a Colombia.

"Ellos decidieron (que se fuera a Colombia). Compraron el boleto con mi dinero. Yo tenía ahorros en mi cuarto y Milena me pidió que me comprara mi boleto si quería irme a Colombia", declaró indignada.

El conductor Beto Ortiz no ocultó su asombro y recalcó que, por lo descrito, se trataba de un secuestro en toda regla. Greissy, con resignación, admitió que lo vivió así, entre miedo e impotencia.

"Yo me sentí secuestrada, vulnerada. No podía hacer nada. Me fui asustada a Colombia con mi mamá. Ella estaba un poco a favor de Milena", comentó entre risas nerviosas, reflejando lo doloroso de recordar ese episodio.

En conclusión, la confesión de Greissy Ortega en "El Valor de la Verdad" encendió nuevamente la polémica con su hermana Milena Zárate. Según lo relatado, no solo vivió agresiones físicas, sino que también habría sido privada de su libertad y expulsada del país en contra de su voluntad.