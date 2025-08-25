Greissy Ortega se sincera sobre la pérdida de su bebé tras difíciles episodios: "No sabía a quién acudir"

Greissy Ortega volvió a estremecer al público con su paso por el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". Entre lágrimas, la colombiana contó los terribles episodios de violencia que sufrió a manos de su expareja Ítalo Villaseca, al punto de perder a su bebé cuando tenía siete meses de embarazo.

Greissy contó que todo empezó con un simple antojo de embarazo. Según relató, Ítalo se molestó porque perdió dinero al comprar pan y la atacó brutalmente.

"Él agarra un zapato y me lo mete con toda la fuerza, vino, me insultó y me metió dos puñetes en el estómago", narró con la voz quebrada.

Tras la agresión, acudió al médico y recibió la peor noticia: los latidos de su bebé habían comenzado a bajar. Un día después, la criatura falleció en su vientre. La colombiana reveló que Villaseca incluso quería dar en adopción a la pequeña porque no aceptaba tener una hija mujer.

"No quería que naciera una niña porque su apellido no iba a continuar", señaló. Según contó, él llegó a proponer regalarla a un tío, demostrando total rechazo hacia su propia hija.

Greissy confesó que, a pesar de los golpes, seguía dependiendo de él. La colombiana reconoció que no quería que Ítalo Villaseca la deje.

"Yo era muy dependiente de él, (era como si le dijera): 'pégame, pero no me dejes'. No iba a permitir que mi familia, mi hermana Milena, me vea en el piso o me viera mal... Yo tenía un algo con ella que no quería que me viera destruida o que dijera: 'Esa se lo merece'", dijo entre lágrimas.

Greissy Ortega explica por qué soportó la situación

Sentada frente a Beto Ortiz, la exbailarina rompió en llanto. Greissy explicó que parte de lo que la mantenía en silencio era la vergüenza.

"No sabía qué hacer, a quién acudir, a quién pedir un grito de ayuda sin que me juzguen. Si le pedía a Milena, iría a la televisión; con mi mamá no me hablo, mi papá no podía hacer nada... Sentía que me lo merecía por lo de Milena, que cada golpe era cada error de mi vida, me hacía sentir peor que una cucaracha", expresó, dejando a todos impactados.

La colombiana también admitió que soportaba el maltrato porque no quería que su hermana la viera derrotada. Aceptaba todo eso, pese a que estaba atravesando un verdadero calvario.

Greissy Ortega abrió su corazón y reveló la parte más oscura de su relación en "El Valor de la Verdad". Su confesión sobre la pérdida de su bebé tras difíciles episodios con Ítalo Villaseca no solo expuso la violencia que vivió, sino también el impacto emocional que la hizo sentirse culpable y atrapada.