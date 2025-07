¿Será cierto? Melissa Klug bromea con declaración tras revelar que sufre mareos: "Estoy embarazada"

Melissa Klug vivió un momento incómodo durante una entrevista en el programa 'Ponte en la cola', cuando el conductor Ricardo Rondón dejó entrever que podría estar embarazada por séptima vez. La popular 'Blanca de Chucuito' fue vista pidiendo una pastilla para las náuseas, lo que generó especulaciones inmediatas.

Melissa Klug es sorprendida pidiendo pastilla por fuertes náuseas

La incómoda escena ocurrió al iniciar la entrevista en el programa, cuando Melissa Klug entró al set mostrando signos de malestar. Ricardo Rondón no dudó en destacar que la empresaria había pedido un medicamento para aliviar las náuseas, lo que avivó las especulaciones sobre un posible embarazo.

"¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla no? Vamos por el séptimo", comentó el conductor de inmediato, mientras Melissa Klug intentaba contener la risa sin responder.

Ante el silencio, la empresaria respondió con una sonrisa: "Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada", provocando sorpresa en el panel. Acto seguido, decidió desmentir la versión: "No mentira, me sentía mal de verdad", aclaró con firmeza.

Melissa explicó que aunque la vida puede traer sorpresas, ya no tiene planes de agrandar la familia. "Con Cayetana estamos bien. Es una decisión, yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo", afirmó con seguridad.

Melissa descarta grabar con Delany y evita el challenge de Yahaira

Hace unas semanas, Melissa Klug fue consultada sobre si grabaría alguna publicidad con Delany López, actual pareja de Jefferson Farfán, o si se animaría a hacer el reto de la canción 'El Ex Machito' de Yahaira Plasencia. La empresaria fue tajante y evitó entrar en detalles.

"¿Te gustó la canción de Yahaira? ¿Te animarías a hacer el challenge?", preguntaron. "No", respondió breve. Al insistirle sobre si facturaría junto a Delany López, Melissa respondió con un rotundo "No".

Además, llamó la atención que Melissa asistió junto a su pareja Jesús Barco a un concierto de salsa el fin de semana. Sin embargo, la pareja se mostró algo distante: ella disfrutando del baile, mientras él permanecía parado, bebiendo agua.



La aclaración de Melissa Klug sobre su estado de salud disipó rápidamente los rumores sobre un nuevo embarazo. La empresaria reafirmó que, por ahora, su familia está completa y prefiere mantener distancia de situaciones que puedan generar controversias. Con seis hijos y un presente enfocado en su vida personal, Klug parece decidida a seguir su camino sin más sorpresas familiares.