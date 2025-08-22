¡Nueva colaboración! Orquesta Candela en grabaciones de un tema con Leslie Shaw

Dentro de la cumbia peruana, Orquesta Candela se ha posicionado como una de las sonadas y queridas por el público. Siempre están lanzando nueva música y ahora, anunciaron que se viene una gran colaboración musical con la artista Leslie Shaw.

¡Nueva colaboración con Leslie Shaw!

Como se recuerda, Leslie Shaw es una artista urbana que ha incursionado en la cumbia realizando varias colaboraciones musicales con diferentes agrupaciones y solistas. Aunque no con todos ha finalizado en buenos términos, la 'gringa' sigue uniéndose con más grupos de cumbia.

En esta ocasión, la Orquesta Candela sorprendió con dos publicaciones en sus historias donde aparecen en el estudio de grabación de Donald Yaipén. Los hijos del fundador Víctor Yaipén Uypán posan junto a la cantante Leslie Shaw.

En las fotografías se puede apreciar que la 'gringa' estaría muy contenta por hacer este nuevo feat con Orquesta Candela. A pesar de tener muchos problemas con compañeros de la cumbia, seguiría avanzando en su música en este rubro.

"En grabación, pronto", expresaron los integrantes del grupo en sus redes sociales.

Redes de Orquesta Candela

La intérprete de la 'Faldita' se encuentra en medio de una polémica mandándose indirectas con Marisol, Chechito, Estrella Torres, Carlos Rincón, Flavia Laos, Mayra Goñi, César BK, y muchos más artistas. Aunque la cantante sigue respondiendo siempre a su estilo.

Más sobre Orquesta Candela

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia más sonadas del Perú y que fue fundado por el maestro Don Víctor Yaipén, quien falleció hace unos meses. Actualmente, sus hijos se encuentran dirigiendo el grupo, Donald, Víctor Jr. y Billy Yaipén.

El grupo de cumbia ha destacado por grandes éxitos musicales que han perdurado durante muchos años desde su fundación, y siempre están con nuevos lanzamientos, producciones y colaboraciones. Aunque hace poco ingresó el polémico Paul Michael, pareja de Pamela López, duró muy poco y solo estuvo por un mes.

Hace unos meses también realizaron un homenaje a su fundador con un gran concierto donde tuvieron grandes artistas invitados en el escenario. A través de sus plataformas digitales han compartido los videoclips de sus colaboraciones.

De esta manera, Orquesta Candela sigue avanzando como la reconocida agrupación que es dentro de la cumbia peruana. Ahora, estarían preparando una nueva colaboración musical con la artista Leslie Shaw. Como lo mostraron en sus redes sociales, ya estarían en grabaciones de la nueva producción en el estudio y muy pronto lo darán a conocer.