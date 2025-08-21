Hnos Yaipén creen que si Leslie Shaw gana Latin Grammy debe mencionar a Carlos Rincón y Marisol: "Es justo"

Hace más de un año y medio, Leslie Shaw se aventuró pro primera vez en la cumbia peruana al unirse con Hermanos Yaipén. Ahora, la joven cantante se encuentra en medio de problemas mediáticos con Marisol y Carlos Rincón, la agrupación de cumbia le aconsejó a la 'gringa'.

Aconsejan a Leslie Shaw

En una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Hermanos Yaipén estuvo contando los planes que se vienen para celebrar sus 25 años de historia musical. Aunque también fueron consultados sobre los problemas que hay entre artistas dentro de la cumbia peruana.

Es así como primero contaron que la primera colaboración de cumbia que realizó Leslie Shaw fue con ellos, con el tema "Fin de semana". Incluso, comenta que le habrían dado suerte en su primer paso en este género musical.

"Nosotros fuimos sus invitados, nosotros fuimos los que le dimos la patadita para que ella ingrese a la cumbia, creo que le dimos mucha suerte la verdad, hay niveles para todos", expresó Javier Yaipén.

Luego, contó que tras esta polémica de Leslie Shaw con Carlos Rincón y Marisol, deberían solucionarlo. Además, que si la 'gringa' logra llevarse el premio los otros artistas que la acompañaron deberían ser reconocidos.

"Yo creo que quienes participaron en toda la grabación, es justo que todos participen de este premio y Dios quiera que lo logren", señaló Javier.

Hermanos Yaipén celebrarán sus 25 años

Durante la entrevista, los fundadores del grupo revelaron que estarán el 20 de setiembre realizando un gran concierto por su 25 aniversario en la Explanada de Plaza Norte. Hermanos Yaipén se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del Perú por sus canciones icónicas y haber tenido en sus filas a grandes cantantes que ahora brillan con luz propia.

Es así como revelaron que todos sus exvocalistas vuelven a este concierto único solo por aquella noche y volverán a cantar sus clásicos temas. No solo eso, sino que también tendrán invitados internacionales que cantarán las canciones más sonadas de la orquesta. Incluso, revelaron que viene preparando un disco llamado 'Somos cumbia, Somos Yaipén'.

Entre los artistas invitados están La Mosca Tsé Tsé, José Luis Rodríguez 'El Puma', La Bella Luz, Armonía 10 de Walther Lozada, Orquesta Candela, Los Capos de Colombia, Amaranta y muchos más.

De esta manera, Hermanos Yaipén vienen preparando todo para su aniversario 25. Además, estuvieron contando que le dieron la suerte a Leslie Shaw en el género de la cumbia y debería mencionar a los artistas que lo acompañaron.