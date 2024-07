¿Pamela Franco confirma relación con Christian Cueva?: "Tengo novio, pronto lo van a saber"

La cantante Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta desde qué celebró su último cumpleaños con la presentación de aproximadamente 10 orquestas dejando entrever que Christian Cueva habría financiado esta celebración.

La artista reveló aparentemente de forma sarcástica que se encuentra ya en una relación y que es cuestión de días saber de quién se trata la nueva persona que le ha robado el corazón, sin embargo, muchos especulan que se trataría de Christian Cueva.

En el último programa de Magaly TV La Firme Pamela Franco fue entrevistada por uno de los urracos de la conductora.

Inicialmente la cumbiambera se mostró esquiva a cualquiera de las preguntas que se le hacían, sin embargo, dejó a más de uno boca abierta asegurando que no se encontraría soltera como se pensaba.

Pamela Franco revela no estar soltera

"Tengo un montón de pretendientes amigo, estoy soltera para que sepan ya busquen a todos" , dijo inicialmente bromeando con el tema de su situación sentimental e incluso no fue ajena a la pregunta sobre Cristian cueva y recalcó que es mejor que lo busquen a él personalmente ya que ya no tiene nada que decir respecto al jugador.

Asimismo, Pamela confesó que hay un hombre que aparentemente le ha robado el corazón y sería quién estaría detrás de toda la celebración lujosa de su cumpleaños la cual ha sido bastante comentada estos últimos días.

La periodista Magaly Medina reveló que al menos reconoce que alguien ha roto el chanchito para poder botar la casa por la ventana en su onomástico y es probable que dentro de poco se venga un nuevo comunicado.

"Después del comunicado que Cueva hizo diciendo que había terminado su relación con su esposa Pamela López pues se viene supuestamente otro comunicado porque ahora lo que tendría que hacer en aras de dejarla bien parada y no dejarla como la clandestina, como la mujer que no tiene escrúpulos y no le interesa que un hombre esté casado con tal lograr lo que a ella le da la gana", recalcó la conductora.