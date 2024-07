Leyla Chihuán se quiebra al hablar del cariño que recibe en 'EGCF': "Se preocupan por mí"

Leyla Chihuán se dejó ver bastante sensible luego de la reciente eliminación de Cielo Torres y es que la ex voleibolista aseguró haber encontrado muy buenas amistades en el programa por lo que se mostró conmovida por el gran lazo que ha construido con Ivana Yturbe, Karina Borrero y Cielo.

'El Gran Chef Famosos' desencadena todo tipo de emociones desde risas hasta llantos y en este último programa los sentimientos estuvieron a flor de piel con las emotivas palabras de Leyla.

Es innegable la amistad que han logrado formar Leyla Chihuán, Karina Borrero, Cielo Torres e Ivana Yturbe y es que con cada programa las chicas se han acercado mucho más a tal punto de hasta incluso reunirse fuera del programa para contarse entre ellas su día a día.

Es por ello que la ex deportista recalcó que el cariño que ha encontrado en el programa de cocina es poco probable de encontrar en programas de tv por lo que se siente agradecida de tener unas buenas amistades que se preocupan por ella en sus mejores y malos momentos.

"Cuando yo me molesto y me quejo y reniego sé que las hago reír, sé que las divierto y para mí sí es difícil porque día a día ellas me escuchan, me hablan, me calman se preocupan por mí cuando no estoy acá cuando estoy en casa hablamos del chimichimi", empezó diciendo Leyla.